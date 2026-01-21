fővárosi önkormányzatKarácsony GergelyhóeltakarításBudapest

Szentkirályi Alexandra: Felháborító a hóeltakarítás helyzete Budapesten + videó

Bírálta a fővárosi hóeltakarítás és síkosságmentesítés állapotát Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője szerint az első havazás óta eltelt idő ellenére számos úttest, járda és kerékpárút továbbra is balesetveszélyes állapotban van, miközben a főváros vezetése nem lép.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 01. 21. 14:15
Fotó: Üveges Zsolt
„Felháborító, hogy ennyi idővel az első havazás után még mindig sok úttest, járda és bicikliút havas vagy jég borítja” – írta Facebook- oldalán Szentkirályi Alexandra. 

Szentkirályi Alexanadra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakciójának vezetője  Fotó: Szentkirályi Alexandra Facebook-oldala

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője a videós bejegyzésében hangsúlyozta: a helyzet nemcsak kényelmetlen, hanem komoly közlekedésbiztonsági kockázatot is jelent. A politikus emlékeztetett arra, hogy a hóeltakarítás és a síkosságmentesítés a fővárosi önkormányzat feladata. 

– A hóeltakarítás és síkosságmentesítés a fővárosi önkormányzat feladata lenne, de ennek mostanáig sem sikerült eleget tenni 

– fogalmazott.

Szentkirályi Alexandra a videóban bejátszott egy lakossági megszólalást is, ami a Lázárinfón hangzott el. – Egyetértek a Lázárinfón a frusztrációját kifejező úrral, tenni kell valamit azért, hogy ne hóbuckákat kelljen kerülgetni és ne csússzanak el többen a jeges utakon – mondta a fideszes politikus, aki a poszt zárásában a főváros polgármesterét szólította fel cselekvésre. – Továbbra is várjuk, hogy Karácsony Gergely cselekedjen! 

Borítókép: Havas, latyakos, jeges az út a fővárosban (Fotó: MW/Üveges Zsolt)


