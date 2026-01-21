Szentkirályi Alexandra: Felháborító a hóeltakarítás helyzete Budapesten + videó

„Felháborító, hogy ennyi idővel az első havazás után még mindig sok úttest, járda és bicikliút havas vagy jég borítja” – írta Facebook- oldalán Szentkirályi Alexandra.

Szentkirályi Alexanadra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakciójának vezetője Fotó: Szentkirályi Alexandra Facebook-oldala

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője a videós bejegyzésében hangsúlyozta: a helyzet nemcsak kényelmetlen, hanem komoly közlekedésbiztonsági kockázatot is jelent. A politikus emlékeztetett arra, hogy a hóeltakarítás és a síkosságmentesítés a fővárosi önkormányzat feladata.

– A hóeltakarítás és síkosságmentesítés a fővárosi önkormányzat feladata lenne, de ennek mostanáig sem sikerült eleget tenni

– fogalmazott.

Szentkirályi Alexandra a videóban bejátszott egy lakossági megszólalást is, ami a Lázárinfón hangzott el. – Egyetértek a Lázárinfón a frusztrációját kifejező úrral, tenni kell valamit azért, hogy ne hóbuckákat kelljen kerülgetni és ne csússzanak el többen a jeges utakon – mondta a fideszes politikus, aki a poszt zárásában a főváros polgármesterét szólította fel cselekvésre. – Továbbra is várjuk, hogy Karácsony Gergely cselekedjen!

Borítókép: Havas, latyakos, jeges az út a fővárosban (Fotó: MW/Üveges Zsolt)