Szentkirályi Alexandra: Idősek halálán viccelődni elfogadhatatlan + videó

Elfogadhatatlannak nevezte Szentkirályi Alexandra, hogy egy, a Tisza Párthoz köthető szereplő az idősek halálán viccelődjön, miközben a háborús fenyegetést is jelentéktelennek próbálja beállítani – erről a kormánypárti politikus Facebook-videójában beszélt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 22. 21:46
Szentkirályi Alexandra
Szentkirályi Alexandra Facebook-videójában bírálta azt a Tisza Párthoz köthető közszereplőt, aki megfogalmazása szerint az idősek halálán viccelődött, miközben a háborús fenyegetést sem tartotta valós veszélynek.

A politikus hangsúlyozta:

elfogadhatatlan az idősek, a szülők és a nagyszülők tiszteletének hiánya, és érthetetlennek nevezte, hogyan lehet ilyen módon bagatellizálni az emberi élet értékét.

Úgy fogalmazott: az ilyen megnyilvánulások sértik a társadalom alapvető erkölcsi normáit. Szentkirályi Alexandra feltette a kérdést: Hogy mondhat ilyet valaki? Neki nem voltak idős felmenői?

A háborús helyzettel kapcsolatban Szentkirályi Alexandra rámutatott: Európában egyre több jel utal a fegyveres konfliktusok veszélyére, politikai és katonai vezetők nyilatkozatai, valamint a sorkatonaság több országban történő visszavezetése is ezt támasztja alá. Véleménye szerint 

felelőtlenség úgy tenni, mintha ezek a folyamatok nem léteznének.

A politikus szerint lehet ugyan nem tudomást venni a veszélyekről, de az embereket félrevezetni és a fenyegetéseket lekicsinyelni súlyos politikai hiba. Hangsúlyozta: 

jelenleg egy olyan vezető van Magyarországon, aki képes távol tartani az országot a háborús konfliktusoktól.

Szentkirályi Alexandra kijelentette: ezért tartja a Fideszt és Orbán Viktor kormányát a biztos választásnak Magyarország számára.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

