Szentkirályi Alexandra: Idősek halálán viccelődni elfogadhatatlan + videó

Szentkirályi Alexandra Facebook-videójában bírálta azt a Tisza Párthoz köthető közszereplőt, aki megfogalmazása szerint az idősek halálán viccelődött, miközben a háborús fenyegetést sem tartotta valós veszélynek.

A politikus hangsúlyozta:

elfogadhatatlan az idősek, a szülők és a nagyszülők tiszteletének hiánya, és érthetetlennek nevezte, hogyan lehet ilyen módon bagatellizálni az emberi élet értékét.

Úgy fogalmazott: az ilyen megnyilvánulások sértik a társadalom alapvető erkölcsi normáit. Szentkirályi Alexandra feltette a kérdést: Hogy mondhat ilyet valaki? Neki nem voltak idős felmenői?

A háborús helyzettel kapcsolatban Szentkirályi Alexandra rámutatott: Európában egyre több jel utal a fegyveres konfliktusok veszélyére, politikai és katonai vezetők nyilatkozatai, valamint a sorkatonaság több országban történő visszavezetése is ezt támasztja alá. Véleménye szerint

felelőtlenség úgy tenni, mintha ezek a folyamatok nem léteznének.

A politikus szerint lehet ugyan nem tudomást venni a veszélyekről, de az embereket félrevezetni és a fenyegetéseket lekicsinyelni súlyos politikai hiba. Hangsúlyozta:

jelenleg egy olyan vezető van Magyarországon, aki képes távol tartani az országot a háborús konfliktusoktól.

Szentkirályi Alexandra kijelentette: ezért tartja a Fideszt és Orbán Viktor kormányát a biztos választásnak Magyarország számára.