Ukrán nyelvű bombafenyegetést kaptak magyar iskolák, trotillal robbantottak volna – cikkünk frissül

Szijjártó Péter: A győri Audi folyamatosan növeli a termelését és új motortípus gyártásba kezd

Az Audi győri gyára nagyon sikeres, folyamatosan növeli a termelését, és idén egy új elektromos motortípus gyártását is megkezdik – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint pénteken Budapesten.

Magyar Nemzet
2026. 01. 30. 12:59
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)
Szijjártó Péter az Audi Hungaria vezetőivel folytatott egyeztetését követően üdvözölte azt, hogy a német vállalat győri üzeme egyre magasabb számokat produkál mind az autók, mind a motorok gyártása terén.

Rámutatott, hogy a győri gyár versenyképessége a mára ott dolgozó 11,5 ezer embernek köszönhetően a Volkswagen-csoporton belül és általánosságban az autóiparban is kiemelkedőnek számít.

A vállalat vezetői arról számoltak be, hogy sikeres az Audi átállása az autóipar új korszakára, az elektromos autóipar korszakára, folyamatosan nő a győri gyárban legyártott motorok között az elektromos motorok aránya. Mind a két modell, amelyet Győrött gyártanak, a Cupra és a Q3 is fantasztikus piaci sikereket ér el

– mondta.

Majd hozzátette: az Audi már készül arra, hogy az idei év közepén megindítják az újabb elektromosmotor-széria gyártását.

Az előkészületek jól állnak, és ennek az új motortípusnak a gyártásával az Audi még fontosabb szerepet fog betölteni a Volkswagen-konszernben

– húzta alá.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy Győrben nemcsak gyártás zajlik, mivel az Audi Magyarországra telepített különböző regionális szolgáltatási funkciókat is.

– Így az Audi tipikus példája annak, hogy hogyan nő a hozzáadott érték a magyar gazdaságban, és hogyan áll elő az, hogy azon vállalatok, amelyek nagymértékű termelést valósítanak meg Magyarországon, azok később már a szolgáltatási és a kutatással-fejlesztéssel foglalkozó funkciókat is idehozzák – emelte ki.

Az Audi tehát továbbra is a magyar gazdaság fontos zászlóshajója. A magyar exportranglistának egyik vezető vállalata, több mint 11,5 ezer magyar, alapvetően győri, Győr környéki embernek adnak munkát, és beszállítóikon keresztül pedig több tízezer magyar család megélhetéséhez járulnak hozzá

– jegyezte meg.

– Ma tehát jó híreket kaptunk Győrből. Az Audi győri gyára sikeres, és a következő időszakban még majd további sikerekről fognak tudni beszámolni a magyar nyilvánosságnak – összegzett.

 

