Szijjártó Péter: A győri Audi folyamatosan növeli a termelését és új motortípus gyártásba kezd

Rámutatott, hogy a győri gyár versenyképessége a mára ott dolgozó 11,5 ezer embernek köszönhetően a Volkswagen-csoporton belül és általánosságban az autóiparban is kiemelkedőnek számít.

A vállalat vezetői arról számoltak be, hogy sikeres az Audi átállása az autóipar új korszakára, az elektromos autóipar korszakára, folyamatosan nő a győri gyárban legyártott motorok között az elektromos motorok aránya. Mind a két modell, amelyet Győrött gyártanak, a Cupra és a Q3 is fantasztikus piaci sikereket ér el

– mondta.

Majd hozzátette: az Audi már készül arra, hogy az idei év közepén megindítják az újabb elektromosmotor-széria gyártását.

Az előkészületek jól állnak, és ennek az új motortípusnak a gyártásával az Audi még fontosabb szerepet fog betölteni a Volkswagen-konszernben

– húzta alá.