Szijjártó Péter az Audi Hungaria vezetőivel folytatott egyeztetését követően üdvözölte azt, hogy a német vállalat győri üzeme egyre magasabb számokat produkál mind az autók, mind a motorok gyártása terén.
Szijjártó Péter: A győri Audi folyamatosan növeli a termelését és új motortípus gyártásba kezd
Az Audi győri gyára nagyon sikeres, folyamatosan növeli a termelését, és idén egy új elektromos motortípus gyártását is megkezdik – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint pénteken Budapesten.
Rámutatott, hogy a győri gyár versenyképessége a mára ott dolgozó 11,5 ezer embernek köszönhetően a Volkswagen-csoporton belül és általánosságban az autóiparban is kiemelkedőnek számít.
A vállalat vezetői arról számoltak be, hogy sikeres az Audi átállása az autóipar új korszakára, az elektromos autóipar korszakára, folyamatosan nő a győri gyárban legyártott motorok között az elektromos motorok aránya. Mind a két modell, amelyet Győrött gyártanak, a Cupra és a Q3 is fantasztikus piaci sikereket ér el
– mondta.
Majd hozzátette: az Audi már készül arra, hogy az idei év közepén megindítják az újabb elektromosmotor-széria gyártását.
Az előkészületek jól állnak, és ennek az új motortípusnak a gyártásával az Audi még fontosabb szerepet fog betölteni a Volkswagen-konszernben
– húzta alá.
További Belföld híreink
Szijjártó Péter leszögezte, hogy Győrben nemcsak gyártás zajlik, mivel az Audi Magyarországra telepített különböző regionális szolgáltatási funkciókat is.
– Így az Audi tipikus példája annak, hogy hogyan nő a hozzáadott érték a magyar gazdaságban, és hogyan áll elő az, hogy azon vállalatok, amelyek nagymértékű termelést valósítanak meg Magyarországon, azok később már a szolgáltatási és a kutatással-fejlesztéssel foglalkozó funkciókat is idehozzák – emelte ki.
Az Audi tehát továbbra is a magyar gazdaság fontos zászlóshajója. A magyar exportranglistának egyik vezető vállalata, több mint 11,5 ezer magyar, alapvetően győri, Győr környéki embernek adnak munkát, és beszállítóikon keresztül pedig több tízezer magyar család megélhetéséhez járulnak hozzá
– jegyezte meg.
További Belföld híreink
– Ma tehát jó híreket kaptunk Győrből. Az Audi győri gyára sikeres, és a következő időszakban még majd további sikerekről fognak tudni beszámolni a magyar nyilvánosságnak – összegzett.
Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Bedrogozva akart tanúskodni
A csornai férfi azt hitte, hogy nem fogják tesztelni.
Ukrán nyelvű bombafenyegetést kaptak magyar iskolák, trotillal robbantottak volna – cikkünk frissül
Terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés miatt nyomoznak.
Hajnalban támadnak a tiszás álprofilok
Fáj az igazság a Magyar Péter körüli Shell-hálózatról a tiszás trolloknak.
Visszavonták a vörös kódot
A szociális ellátórendszerben példamutató volt az összefogás.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Bedrogozva akart tanúskodni
A csornai férfi azt hitte, hogy nem fogják tesztelni.
Ukrán nyelvű bombafenyegetést kaptak magyar iskolák, trotillal robbantottak volna – cikkünk frissül
Terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés miatt nyomoznak.
Hajnalban támadnak a tiszás álprofilok
Fáj az igazság a Magyar Péter körüli Shell-hálózatról a tiszás trolloknak.
Visszavonták a vörös kódot
A szociális ellátórendszerben példamutató volt az összefogás.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!