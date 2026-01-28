Szijjártó Péter: Száz új munkahelyet hozott létre a BioTech USA

Száz új munkahely jött létre a BioTech USA újabb, mintegy 9,5 milliárd forintos beruházási programjának köszönhetően, ami jól demonstrálja, hogy minden nehézség ellenére mennyire meg tudtak erősödni a hazai vállalatok – közölte a külgazdasági és külügyminiszter szerdán Szadán.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a nehezítő tényezők ellenére az elmúlt négy év sikeres volt

Fotó: AHMET SERDAR ESER / ANADOLU

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az étrendkiegészítők gyártásával foglalkozó BioTech USA bejelentési ünnepségén tudatta, hogy a magyar tulajdonú vállalat egy 9,5 milliárd forintnyi értékű beruházási program keretében Szadán robotizált szeletgyártó üzemet épített, Dunakeszin pedig kapacitásbővítést hajtott végre. Mindehhez a kormány 2,9 milliárd forint támogatást nyújtott, így hozzájárulva száz új munkahely létrehozásához.

Beszédében a BioTech USA-t méltatta, s nagy eredménynek nevezte, hogy a családi tulajdonú cég mára világszerte ismert márkává, Európa egyik legnagyobb étrendkiegészítő-gyártójává vált, amely több mint száz országba exportálja a termékeit és nagyjából kétezer embernek ad munkát hazánkban közvetlenül.