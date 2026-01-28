Szijjártó Péterbiotech usaberuházás

Szijjártó Péter: Száz új munkahelyet hozott létre a BioTech USA

A külgazdasági és külügyminiszter a BioTech USA újabb, mintegy 9,5 milliárd forintos beruházási programjának bejelentő ünnepségén szólalt fel. Szijjártó Péter beszédében bravúrnak nevezte, hogy az összes nehezítő körülmény ellenére ma egymillió emberrel többen dolgoznak Magyarországon, mint tíz évvel ezelőtt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 28. 17:46
Fotó: DURSUN AYDEMIR Forrás: ANADOLU
Száz új munkahely jött létre a BioTech USA újabb, mintegy 9,5 milliárd forintos beruházási programjának köszönhetően, ami jól demonstrálja, hogy minden nehézség ellenére mennyire meg tudtak erősödni a hazai vállalatok – közölte a külgazdasági és külügyminiszter szerdán Szadán. 

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a nehezítő tényezők ellenére az elmúlt négy év sikeres volt 
Fotó: AHMET SERDAR ESER / ANADOLU

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az étrendkiegészítők gyártásával foglalkozó BioTech USA bejelentési ünnepségén tudatta, hogy a magyar tulajdonú vállalat egy 9,5 milliárd forintnyi értékű beruházási program keretében Szadán robotizált szeletgyártó üzemet épített, Dunakeszin pedig kapacitásbővítést hajtott végre. Mindehhez a kormány 2,9 milliárd forint támogatást nyújtott, így hozzájárulva száz új munkahely létrehozásához.

Beszédében a BioTech USA-t méltatta, s nagy eredménynek nevezte, hogy a családi tulajdonú cég mára világszerte ismert márkává, Európa egyik legnagyobb étrendkiegészítő-gyártójává vált, amely több mint száz országba exportálja a termékeit és nagyjából kétezer embernek ad munkát hazánkban közvetlenül.

Kifejtette, hogy a vállalat működése ahhoz is nagyban hozzájárult, hogy Pest vármegyében az elmúlt tíz év alatt a felére csökkent a munkanélküliség, miközben az ipari termelés évi 2500 milliárd forintról 7000 milliárd forintra nőtt.

Szijjártó Péter ezt követően érintette az elmúlt másfél évtized válságait is, és üdvözölte, hogy mindezen nehézségek ellenére a magyar gazdaság szereplői nagyon komoly bravúrokra voltak képesek.

Ilyen bravúrnak tartom én azt, hogy hiába a Covid, hiába a háború, amelyek az egész világgazdaságban leépítésekhez vezettek, most Magyarországon egymillióval több embernek van munkája, mint tíz évvel ezelőtt. Ilyen bravúrnak tartom, hogy európai összevetésben Magyarországon a legalacsonyabbak azok az adók ma, amik a munkát terhelik

– sorolta.

„De ilyen bravúr az is, hogy dacára a nemzetközi energiapiac mindenfajta esztelen áremelkedéseinek, nem pusztán felépíteni, hanem megvédeni is sikerült a rezsicsökkentést Magyarországon, akármilyen támadások is érik jogilag vagy politikailag” – folytatta.

Majd arra is figyelmeztetett, hogy egy ilyen törékeny időszakban könnyen veszélybe kerülhetnek az igen nehezen elért eredmények, például a szomszédos Ukrajnában zajló háború eszkalációja nyomán.

A miniszter végül rámutatott, hogy az elmúlt négy év a negatív környezet ellenére is a gazdaságtörténet legsikeresebb időszaka volt a beruházások szempontjából Magyarországon.

„Soha annyi beruházás Magyarországon nem történt, soha annyi gyár Magyarországon nem épült, soha annyi munkahelyet Magyarországon nem hoztak létre a vállalatok, mint ezen négy év alatt” – mondta.

„Ez nagyrészt köszönhető azoknak a magyar tulajdonban lévő vállalatoknak is, amelyek megerősödése szerintem az egyik legnagyobb bravúr a közelmúlt gazdaságpolitikai stratégiája szempontjából” – húzta alá.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

