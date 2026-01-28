Rendkívüli

A Tisza pártból kiugrott szakértő kitálalt: tényleg adóemelésre és megszorításra készülnek, miközben a választási kampányban mást mondanak

A Tanítsunk Magyarországért! mentorai hidat képeznek az iskola és a településhatáron túli lehetőségek között

Az Élvonal alapítvány égisze alatt működik tovább a Tanítsunk Magyarországért! program – jelentette be a gazdasági stratégiákért és a program irányításáért felelős kormánybiztos a Pest vármegyei Dányban, a Széchenyi István Általános Iskolában tett látogatásán. György Lázsló elmondta, ezzel 25 évre biztosított a program működése.

Forrás: MTI2026. 01. 28. 12:30
A Tanítsunk Magyarországért! program január óta a Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus által vezetett Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány égisze alatt működik tovább – jelentette be György László a Pest vármegyei Dányban.  

Budapest, 2025. szeptember 4. György László gazdasági stratégiákért és a Tanítsunk Magyarországért program irányításáért felelős kormánybiztos az Előre, ne hátra! - Az oktatási rendszer felkészítése a mesterséges intelligencia hatásaira című vitairat sajtónyilvános bemutatóján az Energiaügyi Minisztériumban 2025. szeptember 4-én. MTI/Bruzák Noémi
György László gazdasági stratégiákért és a Tanítsunk Magyarországért! program irányításáért felelős kormánybiztos. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A gazdasági stratégiákért és a Tanítsunk Magyarországért! program irányításáért felelős kormánybiztos a programban részt vevő Dányi Széchenyi István Általános Iskolában tett látogatásán elmondta, ezzel 25 évre biztosított a program működése. Banda István igazgató közölte, hogy 

az intézmény 2020 szeptemberében csatlakozott a programhoz, amely mostanra szerves részévé vált az iskola mindennapjainak, ebben a félévben 52 tanulót nyolc mentor támogatott.

A mentorok hidat képeznek az iskola és a településhatáron túli lehetőségek között, kaput nyitnak, utat mutatnak – emelte ki az igazgató.

 

A mentorok mintát adnak, utat mutatnak a gyerekeknek

György László ellátogatott a programban szintén részt vevő Turai Hevesy György Általános Iskolába is, ahol a program hátteréről beszélt. Elmondta, vannak olyan települések Magyarországon, ahonnan továbbtanulnak ugyan a gyerekek az általános iskola után, de 54 százalékban iskolaelhagyóvá válnak, és nem szereznek középfokú végzettséget. Ennek oka, hogy helyben ugyan mindent megtesznek az előrehaladásukért, de ez a segítő munka véget ér a település határánál, és lemorzsolódnak, mert nincs előttük minta, valamint a rendszeres utazás és a beilleszkedés az új közösségbe túl nagy megpróbáltatás számukra – magyarázta a kormánybiztos.

A mentorok azonban mintát adnak, átsegítik a gyerekeket ezeken az akadályokon, és megmutatják nekik a településen túli izgalmakat

 – tette hozzá.

Katus Norbert, aki várhatóan Pest vármegye 7. számú (Pécel és környéke) választókerületében indul az országgyűlési választáson a Fidesz–KDNP színeiben, úgy fogalmazott, hogy nincs értéktelen ember, csak mindenkinek meg kell találnia a helyét a közösségben.

Berente-Hódos Eszter igazgató elmondta, az iskolának 460 diákja van, akik közül 113-an hátrányos helyzetűek, 136 diák pedig beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd vagy speciális nevelési igényű, ezért – mint fogalmazott – szükség van hátránykompenzációra minden területen.

Ebben a tanévben a 7. osztály húsz tanulója vesz részt a programban, akiknek a mentorok utat és példát mutatnak – tette hozzá.

György László az iskolákban beszélgetett a programban részt vevő tanulókkal, az őket segítő mentorokkal, emellett Dányban egy rövid focimeccsre is kiállt az iskola diákjai ellen.

 

Borítókép: György László Tatabányán, a Tanítsunk Magyarországért! program egyik helyszínén (Forrás: Facebook/György László)

 

