Pénteken még országszerte borult, párás, ködös idő várható, ónos szitálással, havas esővel, majd feltámad a szél, és a hétvégén egyre több helyen süt ki a nap, ugyanakkor lesznek tartósan párás, borult körzetek is. A hőmérséklet csúcsértéke 0 fok körül alakul, de az éjszakák ismét fagyosak lesznek, vasárnapra virradóra a derült tájakon ismét mínusz 15 fok is lehet – olvasható a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzésében.
Több helyen kisüt a nap a hétvégén, de előtte még mutatjuk térképen, hogy hol csap le holnap az ónos eső
Néhol az extrém hideg is marad.
Ugyanakkor figyelmeztetnek, ónos szitálás, szitálás pénteken még előfordulhat. Elsősorban a keleti országrészben, de emellett másutt is helyenként előfordulhat kisebb ónos eső, eső, az Északi-középhegységben akár havas eső is lehet. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában mínusz 3 és plusz 3 fok között változik, de délnyugaton néhol ennél jóval enyhébb lehet az idő.
Szombaton kelet felől felszakadozik, csökken a felhőzet, ugyanakkor maradhatnak tartósan borult, párás tájak is. Még gyenge ónos eső, hószállingózás előfordulhat. A délkeleti szél a Dunántúlon helyenként megélénkül. Hajnalban a hőmérséklet általában mínusz 4 és plusz 1 fok között alakul, de a derült északkeleti tájakon mínusz 10 fokig is lehűlhet a levegő.
Kora délután mínusz 2 és plusz 5 fok közötti hőmérséklet várható.
Vasárnap többnyire napos idő ígérkezik, de az Alföld közepén, illetve a főváros tágabb környezetében borult, párás körzetek is maradhatnak, a borult tájakon pedig előfordulhat ónos szitálás. A Dunántúlon helyenként megélénkül a délkeleti szél, másutt gyenge vagy mérsékelt északkeleti, keleti szél várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 10 és mínusz 2 fok között alakul, de a derült tájakon mínusz 15 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet.
A csúcsérték mínusz 5 és plusz 2 fok között valószínű.
A kormány senkit sem hagy magára
Már meg is kezdődött a tűzifaszállítás.
Lázár János: Ha háború lesz, az rossz lesz minden fideszesnek, minden tiszásnak és minden magyarnak + videó
Olyan kormányt kell választani, amely garantálja a legfontosabbat: az ország békéjét, üzente a miniszter.
Felrobbant egy idős asszony háza Pannonhalmán, megrázó képeken az épület romjai + videó
A robbanást még egy kilométerrel arrébb is érezni lehetett.
Kezdenek elszivárogni a tiszások, Magyar Péterék ezért kamuprofilokkal támadják a ellenzéki kispártokat
Még a Cseh Katalin-féle Humanistákat is veszélyesnek tartják.
