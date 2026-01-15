Több helyen kisüt a nap a hétvégén, de előtte még mutatjuk térképen, hogy hol csap le holnap az ónos eső

Pénteken még országszerte borult, párás, ködös idő várható, ónos szitálással, havas esővel, majd feltámad a szél, és a hétvégén egyre több helyen süt ki a nap, ugyanakkor lesznek tartósan párás, borult körzetek is. A hőmérséklet csúcsértéke 0 fok körül alakul, de az éjszakák ismét fagyosak lesznek, vasárnapra virradóra a derült tájakon ismét mínusz 15 fok is lehet – olvasható a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzésében.