Végre kisüt a nap, de nem örülhetünk felhőtlenül

Többnyire erősen felhős vagy borult, helyenként párás idő valószínű szombaton is általában átmeneti felszakadozásokkal és rövid napos időszakokkal, de szombaton elsősorban a Dél-Alföldön hosszabb időre is kisüthet a nap – írja előrejelzésében a HungaroMet. Este és éjjel az ország északkeleti harmadán valószínű csapadék: eső, ónos eső, fagyott eső, valamint az északi határ mentén hajnalig havazás várható – fűzték hozzá.
Szombaton a déli órákig az északkeleti megyékben még valószínű kisebb eső, ónos eső, ezt követően késő délutántól délnyugat felől érkezik csapadékzóna, zömmel eső, de este a nyugati határvidéken néhol ónos eső is eshet. Reggelig csak az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg helyenként a keleties szél, szombaton a déli, délkeleti szelet már a Dél-Alföldön is kísérhetik élénk széllökések.
Ónos eső miatt Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén, és Heves vármegyékre adtak ki figyelmeztetést.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet zömmel –2 és +1 fok között valószínű, de nyugaton hidegebb lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 0, +6 fok között alakul, de a szelesebb vagy naposabb tájakon néhány fokkal melegebb is lehet.
Szokatlan barátság a politikában: a Fideszt egykor egyéniben legyőző jobbikos ma már a miniszter barátja
Rig Lajos interjút adott, politikából való visszavonulása óta először.
Orbán Viktor: A kemény tél még nem ért véget, a családok számíthatnak ránk
„A családok számíthatnak ránk” – hangsúlyozta a kormányfő.
Jákli Mónika halálos balesete: egyetlen mozaikdarab hiányzik a tisztánlátáshoz
Türelmet kér a szlovákiai polgárőrség.
Holttestet találtak a buszmegállóban, a miskolci Spar mellett
Különös ismertetőjegye is van.
