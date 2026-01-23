Végre kisüt a nap, de nem örülhetünk felhőtlenül

Szombaton a déli órákig az északkeleti megyékben még valószínű kisebb eső, ónos eső, ezt követően késő délutántól délnyugat felől érkezik csapadékzóna, zömmel eső, de este a nyugati határvidéken néhol ónos eső is eshet. Reggelig csak az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg helyenként a keleties szél, szombaton a déli, délkeleti szelet már a Dél-Alföldön is kísérhetik élénk széllökések.

Ónos eső miatt Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén, és Heves vármegyékre adtak ki figyelmeztetést.