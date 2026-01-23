esőnógrádnapos

Végre kisüt a nap, de nem örülhetünk felhőtlenül

Itt a holnapi időjárás.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 23. 17:11
illusztráció Fotó: Fülöp Ildikó
Többnyire erősen felhős vagy borult, helyenként párás idő valószínű szombaton is általában átmeneti felszakadozásokkal és rövid napos időszakokkal, de szombaton elsősorban a Dél-Alföldön hosszabb időre is kisüthet a nap – írja előrejelzésében a HungaroMet. Este és éjjel az ország északkeleti harmadán valószínű csapadék: eső, ónos eső, fagyott eső, valamint az északi határ mentén hajnalig havazás várható – fűzték hozzá.

Szombaton a déli órákig az északkeleti megyékben még valószínű kisebb eső, ónos eső, ezt követően késő délutántól délnyugat felől érkezik csapadékzóna, zömmel eső, de este a nyugati határvidéken néhol ónos eső is eshet. Reggelig csak az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg helyenként a keleties szél, szombaton a déli, délkeleti szelet már a Dél-Alföldön is kísérhetik élénk széllökések. 

Ónos eső miatt Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén, és Heves vármegyékre adtak ki figyelmeztetést. 

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet zömmel –2 és +1 fok között valószínű, de nyugaton hidegebb lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 0, +6 fok között alakul, de a szelesebb vagy naposabb tájakon néhány fokkal melegebb is lehet.


 

