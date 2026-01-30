Visszavonták a vörös kódot

Fülöp Attila a pénteki sajtótájékoztatóján elmondta: az elmúlt három hétben több mint négyszer annyi jelzés – összesen 2682 hívás – érkezett a diszpécserszolgálathoz, mint az elmúlt négy évben összesen a telek alatt. Ez azt jelenti, hogy extra terhelés volt a szociális intézményrendszeren – hangsúlyozta, hozzátéve: a nehéz helyzetben példaadó összefogás valósult meg az ellátórendszerben.

Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára és Szentkereszty Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat Miklós utcai Integrált Hajléktalanellátó Központjának intézményvezetője (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

Az államtitkár közölte, hogy a pénteki napon reggel nyolc órakor visszavonta az extrém hideg miatt január 7-én elrendelt vörös kód riasztást. Ez a különleges eljárás arról szól, hogy hajléktalan embereket és mindazokat, akik fűtési nehézségekkel küzdenek, bármelyik szociális intézménybe be kell fogadni – magyarázta.

Ilyenkor egyetlen cél van: az élet védelme – szögezte le, megjegyezve: extrém hidegben a közterületen tartózkodás nemcsak az emberi méltóságot sérti, de életveszélyes is.

Fülöp Attila köszönetet mondott minden szociális munkásnak, hatósági és kórházi dolgozónak, aki részt vett az elmúlt nehéz hetek munkáiban. Felhívta a figyelmet arra is, hogy bár az akut helyzeten túl vagyunk, a tél továbbra is tart, oda kell figyelni a segítségre szoruló emberekre.

Közölte továbbá, hogy a hajléktalanellátó rendszerben országosan a férőhelyek 13 százaléka szabad, tehát „van üres hely, igénybe kell azokat venni, hogy elkerüljük az életveszélyes helyzeteket.”

Az államtitkár kitért arra, hogy a mostani hideg kezelésére két kormányzati intézkedés továbbra is fennmarad. Az egyik a rezsistop, amelynek értelmében a januári, átlagosan 30 százalékos energiatöbblet fogyasztását jóváírással kompenzálja a kormány. A másik pedig, hogy március 15-ig kiszállítják a szociális tűzifát, amit a rendelkezésre álló készleteken túlmenően lehet igényelni az önkormányzatokon keresztül – ismertette.

Szentkereszty Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat Miklós utcai Integrált Hajléktalanellátó Központjának intézményvezetője elmondta: a vörös kód ideje alatt megnövelték az utcai jelenlétét, új csapatokat szerveztek, önkénteseket vontak be, új szálláshelyeket nyitottak, ennek ellenére 150-200 százalékos kihasználtsággal működtek a krízisellátók.