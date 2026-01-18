Zelenszkij Elon Musk teljes vagyonát követeli + videó

Rendkívüli

Munkatársunktól
2026. 01. 18. 10:14
Fotó: Szerhij Dolzsenko Forrás: MTI/EPA
Az ukrán jóléti terv 800 milliárd dollárja akkora összeg, amelyből 40 évig lehetne finanszírozni a magyar nyugdíjakat, 60 évig a családtámogatásokat, ez az éves magyar GDP négyszerese – mondta el a Szabad Magyarokban, az Alapjogokért Központ és a Hír FM podcastjében a Volodmir Zelenszkij ukrán elnök által kért újabb támogatásról Tóth Edina, a központ vezető elemzője, volt európai parlamenti képviselő. Itt óriási összegről van szó a mi pénzünkből – hangsúlyozta. 

Ez a 800 milliárd dollár elképesztő összeg: Elon Musknak, a világ leggazdagabb emberének teljes vagyona meg mellé Horvátország GDP-je – tette hozzá Varga Ádám, a Patrióta véleményvezére. Budapest összes lakását meg lehete belőle vásárolni. Elképesztő pénzekről beszélünk. A másik fontos szempont, hogy hány aranyvécét lehet ebből a pénzből építeni – ezt azért nem tudjuk megmondani, mert nem tudni, hogy hány karátos a megtalált ukrán aranyvécé – utalt az ukrán korrupció szimbólumára Varga Ádám. 

A volt ukrán külügyminiszter, Dmitro Kuleba beszélt arról, hogy Ukrajnában azért imádkoznak, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt nyerje a magyar választásokat, a héten a Politico arról írt, hogy Brüsszelben is ezt teszik – emlékeztetett Tóth Edina. Azt is leírták, hogy azért vették fel őket olyan gyorsan az Európai Néppártba, mert ezzel szeretnének Budapesten befolyást szerezni, valamint erőforrásokkal támogatják az ő választási platformjukat. Ennél egyértelműbben nem lehetett volna megfogalmazni a brüsszeli üzenőfüzetben – mert a Politico a brüsszeli elit üzenőfüzete –, hogy egy Brüsszelből irányított bábkormány győzelméért drukkolnak és ezt az ő eszközeikkel próbálják elősegíteni – hangsúlyozta a volt európai parlamenti képviselő. 

Magyar Péter és a tiszás európai parlamenti képviselők azt mondják, hogy azért nem beszélnek nyilvánosan semmiről, mert a Fidesz ezt majd felhasználja ellenük – emlékeztetett Varga Ádám. – Ha Magyar Péterék tényleg a magyar emberek érdekei mentén cselekednek, akkor Orbán Viktor hogyan tudná ezt felhasználni ellenük, hogy na, te Péter, a magyar emberek érdekében cselekedtél, szégyelld magad? – tette fel a kérdést a Patrióta véleményvezére, youtuber.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

