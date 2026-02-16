A háborúellenes gyűlések összekovácsolják a nemzeti oldalt

A tavaly október 23-i, a valaha volt legnagyobb békemenet után jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, hogy útjára indul a digitális polgári körök (DPK) első országjárása.

A miniszterelnök akkor úgy fogalmazott, hogy október 23-án nemcsak Budapest utcáin, de az online térben is a béke hangja volt a legerősebb, ezért a DPK szeptemberi országos találkozója után

úgy döntöttünk, útjára indítjuk a digitális polgári körök első országjárását. Indulunk, hogy közösen naggyá tegyük Magyarországot!

– hangsúlyozta közösségi oldalán a kormányfő. Az első, a béke és a digitális szuverenitás melletti kiállást megcélzó háborúellenes gyűlés Győrben volt, azóta pedig további hét helyszínen találkozott a nemzeti oldal.

Politikai innováció a jobboldalon

A rendezvények sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy mindig telt házasak és jó hangulatúak, ami erősíti az összetartozást a jobboldalon. A háborúellenes gyűlésekről Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet kutatási igazgatója, helyettes vezetője lapunknak úgy fogalmazott, a digitális polgári körök a 2025-ös nyár innovációja a kormánypártok részéről. – Ezek előzményei az offline polgári körök, amelyekkel a 2002-es választási vereség után indították el a nemzeti oldal talpra állását. Ezek közösségteremtő és -összetartó funkcióval bírtak, és segítettek országos hálózattá bővíteni és megerősíteni a konzervatív jobboldalt – idézte fel a politológus, hozzátéve, ezt a szerveződési formát újította meg a kormány a modern technikához igazodva, digitális formában.

A DPK megteremtette az online jelentétet, ami jellemzően balliberális közeg, így egyértelműen politikai innovációnak nevezhető

– hangsúlyozta. Kitért arra is, hogy a politika nem elsősorban az online térben zajlik, noha ezt többen próbálják megkérdőjelezni, de ő úgy látja: a személyes találkozóknak mindmáig nagy jelentőségük van, és ezek lehetőségét teremtik meg a háborúellenes gyűlések.

Boros Bánk Levente úgy folytatta: ahogy a nevük is mondja, ezek a gyűlések a háborúval, és az arra épülő kérdésekkel foglalkoznak, annak veszélyét tárják fel, ami érinti a biztonságot, a migrációt, az energiaellátást, a rezsicsökkentést is.

Mint mondta, fontos látni, hogy a háború a hétköznapi életünk szempontjából távoli dolognak tűnik, szerencsére.