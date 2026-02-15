Orbán Viktor: Malacunk van! + videó

Orbán Viktor vasárnap Pátyon, egy disznóvágáson tűnt fel, ahol Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselőjelöltjének támogatására buzdította a résztvevőket.
A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta:
Malacunk van! Évértékelő after Pátyon.
Orbán Viktor egy videót is közzétett, amelyből kiderül, hogy a kormányfő otthonosan mozog a disznóvágás világában: disznót perzselt és húst cipelt, közben pedig jól elbeszélgetett a jelenlévőkkel.
Uraim, a legjobbakat!
– búcsúzott a társaságtól egy közös fénykép után.
Mint ahogyan arról beszámoltunk , a pátyi eseményen Orbán Viktor rámutatott, a választási győzelem kulcsát továbbra is a személyes jelenlétben látja. Úgy fogalmazott: bár a digitális térben is zajlik a politikai küzdelem, a legfontosabb az, hogy a már meglévő szavazókat elvigyék az urnákhoz. A miniszterelnök külön is méltatta Menczer Tamás munkáját.
Borítókép: Orbán Viktor egy pátyi disznóvágáson (Forrás: Facebook)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!