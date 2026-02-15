orbán viktormenczer tamáspátydisznóvágás

Orbán Viktor: Malacunk van! + videó

Pátyi disznóvágáson járt a miniszterelnök.

Magyar Nemzet
2026. 02. 15. 19:48
Orbán Viktor vasárnap Pátyon, egy disznóvágáson tűnt fel, ahol Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselőjelöltjének támogatására buzdította a résztvevőket.

Orbán Viktor miniszterelnök disznót perzsel Pátyon (Forrás: Facebook)

A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta:

Malacunk van! Évértékelő after Pátyon.

Orbán Viktor egy videót is közzétett, amelyből kiderül, hogy a kormányfő otthonosan mozog a disznóvágás világában: disznót perzselt és húst cipelt, közben pedig jól elbeszélgetett a jelenlévőkkel.

Uraim, a legjobbakat!

– búcsúzott a társaságtól egy közös fénykép után.

 

Mint ahogyan arról beszámoltunk , a pátyi eseményen Orbán Viktor rámutatott, a választási győzelem kulcsát továbbra is a személyes jelenlétben látja. Úgy fogalmazott: bár a digitális térben is zajlik a politikai küzdelem, a legfontosabb az, hogy a már meglévő szavazókat elvigyék az urnákhoz. A miniszterelnök külön is méltatta Menczer Tamás munkáját.

Borítókép: Orbán Viktor egy pátyi disznóvágáson (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

