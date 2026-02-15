orbán viktormenczer tamáspátydisznóvágás

Orbán Viktor: Billentyűvel nem lehet választást nyerni, ajtót kell kopogtatni + videó

A digitális kampány fontosságát nem vitatta, de a választási győzelem kulcsát továbbra is a személyes mozgósításban látja a miniszterelnök, aki a pátyi disznóvágáson állt ki Menczer Tamás mellett.

Magyar Nemzet
2026. 02. 15. 13:55
„Billentyűkön nem lehet választást nyerni” – jelentette ki Orbán Viktor vasárnap Pátyon, ahol a miniszterelnök a Fidesz–KDNP jelöltjének támogatására buzdította a résztvevőket.

Orbán Viktor és Laci böllér a pátyi disznóvágáson (Forrás: Facebook)

A választási győzelem kulcsát továbbra is a személyes jelenlétben látja Orbán Viktor, aki vasárnap a pátyi disznóvágáson beszélt a kampány stratégiájáról. A miniszterelnök a közösségi oldalán megosztott videóban úgy fogalmazott: bár a digitális térben is zajlik a politikai küzdelem, a legfontosabb az, hogy a már meglévő szavazókat elvigyék az urnákhoz. 

A kérdés csak az, hogy el tudjuk-e őket vinni szavazni. Ha el tudjuk őket vinni, akkor ebben a körzetben is megvan a mandátum

– mondta.

A rendezvényen jelen volt Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója, aki a térség kormánypárti országgyűlési képviselőjelöltje is. Orbán Viktor külön is méltatta Menczer munkáját.

„Tamás két okból is megérdemli” – fogalmazott a miniszterelnök. Egyrészt azért, mert szerinte rendkívül aktív és erőteljes képviselője a térségnek, másrészt azért, mert nem kerüli a konfliktusokat. A kormányfő szerint vannak, akik mosollyal, konfliktuskerüléssel próbálnak győzni, de ő ezt nem tartja célravezetőnek.

Csatát úgy kell nyerni, hogy bele kell állni. És Tamás beleáll. Nem sumákol, nem ügyeskedik, nem angolnázik, nem kicsúszik a konfliktusból. Mi itt vagyunk, beleáll, oszt jónapot

 – fogalmazott Orbán Viktor, aki a jelenlévőket arra kérte, támogassák a kormánypárti jelöltet az áprilisi parlamenti választáson.

Az eseményről Menczer Tamás is beszámolt a közösségi oldalán, ezt írta bejegyzésében:

Lesz ebből valami! Évértékelő levezetés, disznóvágás Pátyon. Minden nap hosszabb, ha keveset alszunk!

Borítókép: Menczer Tamás és Orbán Viktor a pátyi disznóvágáson (Forrás: Facebook)


