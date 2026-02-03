A politikai süllyesztőbe kerülhetnek a visszalépő pártok

Szemlátomást önként hagyják el a magyar politika térképét azok az ellenzéki pártok, amelyek az utóbbi időben bejelentették, hogy nem indulnak az áprilisi választásokon. Jelen állás szerint ugyanis már csak a Jobbik és a DK állja a sarat, és tart ki a jelöltállítás mellett. A Momentum, az LMP, a Gattyán-féle Megoldás Mozgalom, a Második Reformkor, valamint – meglepésként – az MSZP is visszavonulót fújt 36 év után.

Az elmúlt 36 év politikai tapasztalata pedig az, hogy

azok a pártok, amelyek egyszer úgy döntöttek, nem indulnak választáson, soha többet nem álltak a rajtvonalhoz, pártjuk pedig meg is szűnt.

Az alaptörvény ugyanis a pártokat az egyesülési jog alapján létrejövő, speciális politikai szervezetekként ismeri el, rögzíti közreműködésüket a népakarat kialakításában, és tiltja számukra a közhatalom közvetlen gyakorlását. Azonban – miként ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász fogalmazott lapunknak – a pártok működésére, gazdálkodására és megszűnésére vonatkozó részletes szabályozást az alaptörvény sarkalatos törvénybe utalja. – A pártok jogi státusát alapvetően a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény határozza meg, melynek értelmében

a bíróság az ügyészség indítványára megállapítja a párt működésének megszűnését, ha a párt egymást követő két általános országgyűlési képviselői választáson nem állít jelöltet

– mondta az alkotmányjogász, hozzátéve, hogy ez a jogszabály azt is rögzíti: a párt működésének megszűnése nem jelenti feltétlenül a szervezet teljes törlését, az jogilag átalakul egy sima egyesületté, elveszíti pártjellegét.

Ifjabb Lomnici Zoltán felidézte, ennek a szabályozási logikának markáns példája a Szabad Demokraták Szövetségének (SZDSZ) esete. A Fővárosi Törvényszék 2014 szeptemberében, ügyészi indítvány alapján megállapította a párt megszűnését.

Pető Iván, Rajk László és Magyar Bálint politikusok 1990-ben a Mexikói úton, a földalatti vasút végállomása mellett. Fotó: Fortepan/Magyar Bálint

A döntés rövid bírósági eljárás keretében született, és a párt utolsó ügyvezető elnöke jelezte, hogy jogorvoslattal nem kíván élni, így a határozat a 15 napos határidő elteltével jogerőre emelkedett. Bár a párt a rendszerváltás utáni időszak egyik meghatározó politikai szereplője volt, amely az 1990-es és 1994-es országgyűlési választásokon is jelentős eredményt ért el, támogatottsága az 1998-as választásoktól kezdve folyamatosan csökkent,

ami végül az SZDSZ parlamenten kívülre szoruláshoz és jogi megszűnéshez vezetett

– emlékeztetett Lomnici.