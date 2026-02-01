Minden módon nemet kell mondani a háborúra + videó

Újabb videóval jelentkezett Orbán Viktor a közösségi oldalán.

Orbán Viktor

A filmecskében felbukkant A tiktokos lány is, az influenszer, aki már egy éve a magyar miniszterelnök közösségi oldalaira készít videókat és aki nemrégiben egy válogatásvideóban mutatta be, milyen volt Orbán Viktor mellett dolgozni 2025-ben.

A mostani videóban a hatvani háborúellenes gyűlésen bukkant fel A tiktokos lány, és a háborúellenes bingó kitöltésére biztatja a jelenlévőket.

Mint ahogyan arról lapunk is beszámolt, Hatvanban rendezték meg a digitális polgári körök országjárásának szombati rendezvényét. A háborúellenes gyűlés csúcspontjaként Orbán Viktor miniszterelnök is színpadra állt. A legfontosabb feladatnak a béke megőrzését nevezte, és hangsúlyozta, hogy a Tisza megalapozatlanul beszél a megszorítások szükségességéről, ugyanis nem elvenni kell az emberektől, hanem támogatni kell őket.