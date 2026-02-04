A tiszás kutatóközpont vezetője is elismeri, nem lenne meglepetés a Fidesz győzelme + videó

Rendkívüli

Miközben a 21 Kutatóközpont vezetője a Nézőpont Intézet első emberével vitázott többször is elmondta, hogy a felmérések tükrében simán nyerhet a Fidesz.

2026. 02. 04. 17:51
– Simán el tudom képzelni, hogy a Fidesz nyer, nem lenne óriási meglepetés – jelentette ki Róna Dániel a Válasz Online podcast műsorában. A 21 Kutatóközpont vezetője a műsorban Mráz Ágoston Sámuellel, a Nézőpont Intézet vezetőjével vitázott. Róna ismét a függetlenségét bizonygatta, azt azonban elismerte, hogy többször dolgozott már a Tisza Pártnak és tiszás politikusoknak.

Nagykanizsa, 2025. július 12. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a párt kongresszusán a nagykanizsai Kanizsa Arénában 2025. július 12-én. MTI/Bodnár Boglárka
Róna Dániel a műsor elején azzal igyekezett tompítani a Tiszához kötődésüket, hogy elmondta, más pártoknak is dolgoztak már korábban, bár konkrétan egyiket sem nevezte meg. Kérdésre azt elárulta, hogy egy Tisza-sziget meghívását elfogadta, és el is ment a rendezvényükre.

A 21 Kutatóközpont és a Tisza Párt kapcsolata azért is kiemelten fontos kérdés, mivel – ahogy korábban a Magyar Nemzet beszámolt róla – a kutatóközpont nem egyszerűen a manipulációs kerekasztalba tömörülő elemzőcégek egyike, hanem ők jegyzik a Tiszának leginkább kedvező adatokat. Ők mérték először a Tisza előnyét 2024 októberében, 

emellett tavaly decemberben olyan elképesztő mértékű vezetést tulajdonítottak Magyar Péteréknek, amilyet még a Tisza legelkötelezettebb hívei sem tudtak komolyan venni. 

Puzsér Róbert például manipulációt emlegetve egyenesen kinevette az elemzőcéget, miután az decemberben azt publikálta, hogy 17 százalékpont a Tisza előnye a biztosan részt vevő pártválasztóknál, a teljes népesség körében pedig nyolc százalékponttal vezet a párt.

Ezeket a számokat sikerült most megfejelnie Róna Dánieléknek, ugyanis szerintük 16 százalékkal vezet a Tisza a biztosan részt vevő pártválasztóknál, a teljes népesség körében hét, míg a pártot választani tudók között tíz százalékot mértek. Bár a számok a manipulációs kerekasztal gyakorlatának megfelelően csökkennek, továbbra is kiemelkedően magas előnyt mérnek Magyar Péteréknek.

Ezzel szemben a Nézőpont Intézet azt méri, hogy egy most vasárnapi országgyűlési választáson a Fidesz–KDNP a listás szavazatok 47 százalékát, míg a Tisza Párt a negyven százalékát szerezné meg.

 

Róna Dániel élőben már óvatosabb

A műsorban a 21 Kutatóközpont vezetője elismerte, hogy ha az lenne az állás, amit mértek, a Tisza Pártnak még az sem lenne elég egy kétharmadhoz. Ráadásul azt is kiemelte, hogy a 16 százalék csak a biztos szavazó pártválasztókat jelöli. 

A pártot választani tudók között tíz százalékpont a különbség, mi magunk is ezt tartjuk relevánsnak. Ha azt kérdeznéd, hogy melyik az a számsor, amely közelíti egy most vasárnapi választás eredményét, akkor a tíz százalékpontot mondanám

– finomított Róna Dániel a műsorban. Hozzátette: egy jövőbeli viselkedést mérni nehezebb, mint egy jelenbeli véleményt.

A műsor végére Róna Dániel még a kutatásaik ellenére is így fogalmazott: 

Ha az a kérdés, hogy ki fog nyerni, akkor a nem tudom lesz a válasz. Simán el tudom képzelni, hogy a Fidesz nyer.

Ezt azzal magyarázta, hogy még sok idő van hátra a választásokig, és addig még változhat a kép. Azt azonban valószínűtlennek tartja, hogy listán valóban hét százalékponttal többet kapjon a Fidesz, mint a Tisza, de még ezt sem tudja kizárni. 

Én azt gondolom, hogy egy picit esélyesebb a Tisza, de nem annyival, mint amennyivel tűnik

– válaszolta Róna Dániel Mráz Ágoston Sámuelnek azzal kapcsolatban, hogy végül ki nyerhet listán a választásokon. A 21 Kutatóközpont vezetője szerint bár valószínűbbnek tartja, hogy a Tisza nyeri meg a választást, szerinte nem biztos, hogy elég lesz a tényleges győzelemhez, ha Magyar Péter pártja több szavazatot kap listán.

Messze több mint egykét százalékot adnék arra, hogy a Fidesz többségbe kerül

– szögezte le Róna Dániel a végeredménnyel kapcsolatban. Azonban azt hozzátette, hogy ő nem szeretne tényleges becslésbe belemenni azzal kapcsolatban, hogy a választás tényleges eredménye mi lehet majd.

Annyit megkockáztattam, hogy picit nagyobb esélyét látom annak, hogy a Tisza megnyeri a választást, és Magyar Péter lesz a miniszterelnök. De egyáltalán nem valószínűtlen, egyáltalán nem lenne csoda meg nagy meglepetés, ha Orbán Viktor nyerné meg

– fogalmazott a 21 Kutatóközpont vezetője.

Róna Dániel végül mégis úgy vélekedett, hogy a Tiszának tíz százaléknál valamennyivel kevesebb lesz az előnye listán a Fidesszel szemben.

Emlékezetes: Róna Dániel korábban a Partizán a Vétó című műsorában a legutóbbi, 2022-es országgyűlési választásról is említést tett, és lényegében arról beszélt: akkor eltitkoltak olyan kutatásokat, amelyek a valós adatokat mutatták. 

Sok olyan kutatást láttam utólag, amik elég jól előrevetítették, kik fognak győzni, csak ezeket meg nem publikálták

– vallotta be Róna, aki már évekkel korábban is elismerte a 2022-es manipulációt.

 

Borítókép: Róna Dániel (Forrás: YouTube)

 

