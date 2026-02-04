A tiszás kutatóközpont vezetője is elismeri, nem lenne meglepetés a Fidesz győzelme + videó

– Simán el tudom képzelni, hogy a Fidesz nyer, nem lenne óriási meglepetés – jelentette ki Róna Dániel a Válasz Online podcast műsorában. A 21 Kutatóközpont vezetője a műsorban Mráz Ágoston Sámuellel, a Nézőpont Intézet vezetőjével vitázott. Róna ismét a függetlenségét bizonygatta, azt azonban elismerte, hogy többször dolgozott már a Tisza Pártnak és tiszás politikusoknak.

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Róna Dániel a műsor elején azzal igyekezett tompítani a Tiszához kötődésüket, hogy elmondta, más pártoknak is dolgoztak már korábban, bár konkrétan egyiket sem nevezte meg. Kérdésre azt elárulta, hogy egy Tisza-sziget meghívását elfogadta, és el is ment a rendezvényükre.

A 21 Kutatóközpont és a Tisza Párt kapcsolata azért is kiemelten fontos kérdés, mivel – ahogy korábban a Magyar Nemzet beszámolt róla – a kutatóközpont nem egyszerűen a manipulációs kerekasztalba tömörülő elemzőcégek egyike, hanem ők jegyzik a Tiszának leginkább kedvező adatokat. Ők mérték először a Tisza előnyét 2024 októberében,

emellett tavaly decemberben olyan elképesztő mértékű vezetést tulajdonítottak Magyar Péteréknek, amilyet még a Tisza legelkötelezettebb hívei sem tudtak komolyan venni.

Puzsér Róbert például manipulációt emlegetve egyenesen kinevette az elemzőcéget, miután az decemberben azt publikálta, hogy 17 százalékpont a Tisza előnye a biztosan részt vevő pártválasztóknál, a teljes népesség körében pedig nyolc százalékponttal vezet a párt.

Ezeket a számokat sikerült most megfejelnie Róna Dánieléknek, ugyanis szerintük 16 százalékkal vezet a Tisza a biztosan részt vevő pártválasztóknál, a teljes népesség körében hét, míg a pártot választani tudók között tíz százalékot mértek. Bár a számok a manipulációs kerekasztal gyakorlatának megfelelően csökkennek, továbbra is kiemelkedően magas előnyt mérnek Magyar Péteréknek.

Ezzel szemben a Nézőpont Intézet azt méri, hogy egy most vasárnapi országgyűlési választáson a Fidesz–KDNP a listás szavazatok 47 százalékát, míg a Tisza Párt a negyven százalékát szerezné meg.

Róna Dániel élőben már óvatosabb

A műsorban a 21 Kutatóközpont vezetője elismerte, hogy ha az lenne az állás, amit mértek, a Tisza Pártnak még az sem lenne elég egy kétharmadhoz. Ráadásul azt is kiemelte, hogy a 16 százalék csak a biztos szavazó pártválasztókat jelöli.

A pártot választani tudók között tíz százalékpont a különbség, mi magunk is ezt tartjuk relevánsnak. Ha azt kérdeznéd, hogy melyik az a számsor, amely közelíti egy most vasárnapi választás eredményét, akkor a tíz százalékpontot mondanám

– finomított Róna Dániel a műsorban. Hozzátette: egy jövőbeli viselkedést mérni nehezebb, mint egy jelenbeli véleményt.