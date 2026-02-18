Baleset miatt több forgalmi sávot lezártak, jelentős a torlódás az M1-M7 autópálya közös bevezető szakaszán, Gazdagrétnél – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerda késő délután.
Durva torlódás van Gazdagrétnél, az M1-M7-es autópálya bevezető szakaszán
Több sávot is lezártak, mert baleset történt.
Azt írták, hogy egy kisteherautó és egy személykocsi karambolozott a sztrádák és a Balatoni út csomópontja közelében. A műszaki mentést a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik, a helyszínre mentő is érkezett.
