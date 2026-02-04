Akcióban a Tisza Párt kivégzőosztaga: karddal fenyegetik az ellenszegülőket

– Eljött az a pont, amikor nem taktikai, hanem erkölcsi döntést kellett hoznom: elhatárolódni a Pest 14. OEVK tiszás jelöltjétől, Muhari Gergelytől, munkatársától, Zsámberger Mártontól és környezetétől – jelentette ki egy, a Facebook-oldalán megosztott bejegyzésében Járdány Vanda.

Járdány Vanda (Forrás: Facebook)

A Tisza Párt korábbi jelöltaspiránsa kiemelte,

van egy szó, amelyet nem vagyok hajlandó elfogadni sem a közéletben, sem a közösségekben: »kivégzőosztag«. Ezt a kifejezést Zsámberger Márton használta egy általa alapított szervezet önmeghatározásaként.

Az abonyi önkormányzati képviselő elárulta, a Tisza Párt egyik aktivistáját, Attilát, Zsámberger Márton és családja fizikailag is megfélemlítette.

Telefonját elvették, majd egy kardot helyeztek az asztalára, miközben egyértelmű ultimátumot kapott: a nyertes csapathoz tartozik vagy más út vár rá

– árulta el a megdöbbentő részleteket az egykori tiszás. Kiemelte, a Tisza Párt helyi jelöltje és csapata minden potenciális ellenfélként azonosított embert, lejáratott, rágalmazott, feljelentett.

Személyesen is tapasztaltam támadásokat, fizikai és verbális fenyegetéseket. Ezért kellett elhatárolódnom. Nem bosszúból, nem gyűlöletből, hanem tisztességből. Nem vagyok hajlandó asszisztálni egy olyan rendszerhez, ahol a félelem eszköz, a hallgatás elvárás, és a tisztesség gyengeségnek számít

– jelentette ki Járdány Vanda. A politikus szerint a jelen helyzetben emberi minimum az elhatárolódás a Tisza Párt jelöltjétől.