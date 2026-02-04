tisza párttisza szigetjárdány vanda

Akcióban a Tisza Párt kivégzőosztaga: karddal fenyegetik az ellenszegülőket

Ismét jelentkezett a volt tiszás képviselő, ezúttal többedmagával határolódtak el Magyar Péter pártjának jelöltjétől. Egészen elképesztő módszerekkel dolgozik a Tisza Párt kivégzőosztaga.

Munkatársunktól
2026. 02. 04. 12:47
A Tisza nagy támogatója és a Tisza külügyese nem csak a háborút, de Ukrajna EU-felvételét is támogatja Forrás: AFP
– Eljött az a pont, amikor nem taktikai, hanem erkölcsi döntést kellett hoznom: elhatárolódni a Pest 14. OEVK tiszás jelöltjétől, Muhari Gergelytől, munkatársától, Zsámberger Mártontól és környezetétől – jelentette ki egy, a Facebook-oldalán megosztott bejegyzésében Járdány Vanda. 

Járdány Vanda (Forrás: Facebook)

A Tisza Párt korábbi jelöltaspiránsa kiemelte,

van egy szó, amelyet nem vagyok hajlandó elfogadni sem a közéletben, sem a közösségekben: »kivégzőosztag«. Ezt a kifejezést Zsámberger Márton használta egy általa alapított szervezet önmeghatározásaként.

Az abonyi önkormányzati képviselő elárulta, a Tisza Párt egyik aktivistáját, Attilát, Zsámberger Márton és családja fizikailag is megfélemlítette. 

Telefonját elvették, majd egy kardot helyeztek az asztalára, miközben egyértelmű ultimátumot kapott: a nyertes csapathoz tartozik vagy más út vár rá

– árulta el a megdöbbentő részleteket az egykori tiszás. Kiemelte, a Tisza Párt helyi jelöltje és csapata minden potenciális ellenfélként azonosított embert, lejáratott, rágalmazott, feljelentett. 

Személyesen is tapasztaltam támadásokat, fizikai és verbális fenyegetéseket. Ezért kellett elhatárolódnom. Nem bosszúból, nem gyűlöletből, hanem tisztességből. Nem vagyok hajlandó asszisztálni egy olyan rendszerhez, ahol a félelem eszköz, a hallgatás elvárás, és a tisztesség gyengeségnek számít

– jelentette ki Járdány Vanda. A politikus szerint a jelen helyzetben emberi minimum az elhatárolódás a Tisza Párt jelöltjétől.

A Tisza Párt az említett körzetben sokkal nagyobb bajban lehet, mint az a nyilvánosságra került adatokból kiderült. Nemrég ugyanis elhatárolódó nyilatkozatot adtak ki a Cegléd környéki Tisza-sziget-csoportok, amelyben bejelentették: nem kívánnak részt venni Muhari Gergely, a Pest vármegyei 14. választókerület tiszás képviselőjelölt kampányában.

A bejegyzésük szerint egy olyan közösségi médiás poszt jelent meg, amelyben Zágráb Nándor egykori jobbikos önkormányzati képviselő a saját egyesületénél, a Jobb Nagykőrösért Egyesületnél az Arany Tisza-sziget logóját használva azt a látszatot kelti, mintha a Tisza Párt, illetve a Tisza-szigetek őt támogatnák, és politikai közösséget vállalnának vele. Zágráb Nándor négy évvel ezelőtt egyébként még Márki-Zay Péter jelöltje volt a térségben,

az előválasztáson a Jobbik jelöltjeként indult,

az országgyűlési választáson aztán simán kikapott.

Ezzel kapcsolatban egyértelművé tesszük, hogy elhatárolódunk Zágráb Nándortól, valamint minden olyan szigettől, amely az ő befolyása alatt áll. A Tisza-szigetek nevében sem politikai felhatalmazást, sem támogatást a részünkről nem kaptak

– írták, hozzátéve, az alábbi szigetek határolódtak el:

  • Két Torony Tisza-sziget, Abony,
  • Kossuth-erkély Tisza-sziget, Cegléd,
  • Bástya Tisza-sziget, Nagykőrös,
  • Alföld Jövője Ifjúsági Tisza-sziget.

Néhány nappal ezelőtt pedig egy ehhez kísértetiesen hasonló ügy is nyilvánosságra került, ugyanis kizártak a Tiszából egy korábbi szigetalapítót és kapcsolattartót. A férfinak azért kellett távoznia, mert

nem volt hajlandó támogatni egy kirekesztő, másokat lejárató és megfélemlítő módszerekkel politizáló belső csoportot.

A politikai közösségből eltávolított aktivista nyilvános nyilatkozatban indokolta döntését, és súlyos állításokat fogalmazott meg a mozgalom belső működéséről, valamint az adományok kezeléséről is.

Azonban vannak olyan részei az országnak, ahol a karddal fenyegetésnél már jóval tovább mennek a Tisza Párthoz tartozó személyek. Nemrég Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője mutatta be, hogy megtámadták és megverték azt a férfit, aki a fideszes képviselőnek nyilatkozva elmondta: a Tisza fizette le azokat az embereket, akik a gyöngyösi Lázárinfón provokáltak.

Az országgyűlési képviselő azt írta, a roma férfit a tiszás Csík Miklós és családtagjai bántalmazták. Magyar Péter embere még úgy is megtudta a képviselő videójában szereplő személyazonosságát, hogy a férfinak ki volt takarva az arca. Csík Miklós azonban ennyivel nem érte be, még Pócs Jánost is megfenyegette, hogy ötven emberrel felkeresi.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: AFP)

Fontos híreink

