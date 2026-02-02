Magyar PéterPócs JánosTisza Párterőszak

Pofonokkal, rugdosással építi a jövőt a Tisza

Már a fizikai erőszaknál tart Magyar Péter szeretetország építése.

Magyar Nemzet
Forrás: Szoljon2026. 02. 02. 15:15
Megtámadták és megverték azt a férfit, aki Pócs János fideszes képviselőnek nyilatkozva elmondta: a Tisza fizette le azokat az embereket, akik a gyöngyösi Lázárinfón provokáltak – hívta fel a figyelmet Pócs János a közösségi oldalán. Az országgyűlési képviselő azt írta, a roma férfit a tiszás Csík Miklós és családtagjai bántalmazták. Magyar Péter embere még úgy is megtudta a képviselő videójában szereplő személyazonosságát, hogy a férfinak ki volt takarva az arca. Csík Miklós azonban ennyivel nem érte be, még Pócs Jánost is megfenyegette, hogy ötven emberrel felkeresi.

Pócs János és a megvert férfi. Forrás: Facebook/Pócs János

Pócs János az esettel kapcsolatban a Szoljonnak elmondta: a gyöngyösi Lázárinfón mondták el neki a helyiek, hogyan zajlott a provokátorok beszervezése. Ezért ment el Tarnaörsre és Tarnazsadányra, ahol sok helybelivel beszélt erről.

– Még ki sem tettem a videóm, amikor Csík Miklós már élő videóban megfenyegetett 

– mondta el a képviselő. Majd kiemelte:  

Mikor besötétedett, a nyilatkozót a falu közepén megtalálták. Ott agyba-főbe verték és rugdosták.

Tudomása szerint ezt követően a bántalmazott férfi bement a rendőrségre, ahol megtette a feljelentést, reggel fél ötre végzett. Pócs János elmondta azt is, videójának szereplőjének orvosi vizsgálatokra kell mennie, mivel erős fájdalmai vannak. Ami nem is csoda, hiszen – ahogyan Pócs János mondta – még akkor is ütlegelték, amikor a földön feküdt, és üveggel is próbálták fejbe verni.

A támadó Csík Miklós ugyan arról beszélt, hogy megtalálta a falu legnagyobb drogosát, csakhogy a bántalmazott fiatalember maga kérte a rendőrségen, hogy hajtsanak végre rajta drogtesztet.

Természetesen a teszt negatív volt, hiszen soha nem kábítószerezett, csak őszintén elmondta a véleményét

– hangsúlyozta a képviselő.

Magyar Péter és Csík Miklós. Forrás: Facebook/Pócs János

Pócs János azt is megjegyezte, hogy a rendszerváltás óta sok kampányt megéltek, Horn Gyulával, Medgyessy Péterrel, Gyurcsány Ferenccel, de ehhez foghatót nemigen tapasztaltak.

Magyar Péter olyan gyűlöletkeltőre szította a közbeszéd hangnemét, amilyenre még nem volt példa

– jelentette ki. Majd rámutatott: most már nemcsak szavakban, hanem tettekben is megmutatkozik, hogy a Tisza mire képes. – Ami történt, felháborító – tette hozzá. 

A képviselő azt is hangsúlyozta, hogy kiállnak mindenki mellett, akit inzultus ér, politikai hovatartozástól függetlenül. – Hiszen látjuk, hogy nemcsak a fideszeseket, a jobboldaliakat, hanem a tiszásokat is éri atrocitás, ha pártjukkal szemben más véleménynek adnak hangot – fogalmazott Pócs János.

 

Lassan negyven éve nem történt ilyen

Ilyen nem fordult elő 1990 óta, mióta demokrácia van Magyarországon, hogy az egyik választáson induló párt bűnözőket toborozzon bandába, és rá is küldje az ellenfele egyik vezető politikusára és az ott összegyűlt fideszesekre – fogalmazott Orbán Viktor, miután kiderült, hogy a Tisza Párt húszezer forintot fizetett azoknak a keményvonalas bűnözőknek, akik a gyöngyösi Lázárinfón meg akarták félemlíteni a jobboldali résztvevőket.

Észnél kell lenni a kampány hátralevő részében

– figyelmeztetett a kormányfő.

 

 

Borítókép: A tiszás provokátorok (Forrás: Facebook/Lázár János)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

