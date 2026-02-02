Pofonokkal, rugdosással építi a jövőt a Tisza

Megtámadták és megverték azt a férfit, aki Pócs János fideszes képviselőnek nyilatkozva elmondta: a Tisza fizette le azokat az embereket, akik a gyöngyösi Lázárinfón provokáltak – hívta fel a figyelmet Pócs János a közösségi oldalán. Az országgyűlési képviselő azt írta, a roma férfit a tiszás Csík Miklós és családtagjai bántalmazták. Magyar Péter embere még úgy is megtudta a képviselő videójában szereplő személyazonosságát, hogy a férfinak ki volt takarva az arca. Csík Miklós azonban ennyivel nem érte be, még Pócs Jánost is megfenyegette, hogy ötven emberrel felkeresi.

Pócs János és a megvert férfi. Forrás: Facebook/Pócs János

Pócs János az esettel kapcsolatban a Szoljonnak elmondta: a gyöngyösi Lázárinfón mondták el neki a helyiek, hogyan zajlott a provokátorok beszervezése. Ezért ment el Tarnaörsre és Tarnazsadányra, ahol sok helybelivel beszélt erről.

– Még ki sem tettem a videóm, amikor Csík Miklós már élő videóban megfenyegetett

– mondta el a képviselő. Majd kiemelte:

Mikor besötétedett, a nyilatkozót a falu közepén megtalálták. Ott agyba-főbe verték és rugdosták.

Tudomása szerint ezt követően a bántalmazott férfi bement a rendőrségre, ahol megtette a feljelentést, reggel fél ötre végzett. Pócs János elmondta azt is, videójának szereplőjének orvosi vizsgálatokra kell mennie, mivel erős fájdalmai vannak. Ami nem is csoda, hiszen – ahogyan Pócs János mondta – még akkor is ütlegelték, amikor a földön feküdt, és üveggel is próbálták fejbe verni.

A támadó Csík Miklós ugyan arról beszélt, hogy megtalálta a falu legnagyobb drogosát, csakhogy a bántalmazott fiatalember maga kérte a rendőrségen, hogy hajtsanak végre rajta drogtesztet.

Természetesen a teszt negatív volt, hiszen soha nem kábítószerezett, csak őszintén elmondta a véleményét

– hangsúlyozta a képviselő.

Magyar Péter és Csík Miklós. Forrás: Facebook/Pócs János

Pócs János azt is megjegyezte, hogy a rendszerváltás óta sok kampányt megéltek, Horn Gyulával, Medgyessy Péterrel, Gyurcsány Ferenccel, de ehhez foghatót nemigen tapasztaltak.

Magyar Péter olyan gyűlöletkeltőre szította a közbeszéd hangnemét, amilyenre még nem volt példa

– jelentette ki. Majd rámutatott: most már nemcsak szavakban, hanem tettekben is megmutatkozik, hogy a Tisza mire képes. – Ami történt, felháborító – tette hozzá.