Bár a bizonytalanság mértéke ugyanis csak kismértékben csökkent tegnap óta, a valószínűségi térképek alapján már többet lehet tudni arról, hogy mi vár ránk az időjárást tekintve a következő napokban – írja a közösségi oldalán a HungaroMet.
Eljött az idő, amikor már nagyobb bizonyossággal lehet tudni, hogy milyen időjárásra számíthatunk a következő napokban
Megszólalt a meteorológiai szolgálat, elárulták azt is, hogy mikor milyen csapadékra számíthatunk.
Csütörtök hajnaltól elsősorban az ország északi felén eshet, délutántól aztán nyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik, és várhatóan csak pénteken, a nap második felétől kezd el északnyugat felől szűnni a csapadék.
A hóesélyekről azt írták, csütörtökön a reggeli, délelőtti órákban a Dunántúl északkeleti részén, valamint a főváros térségében síkvidéken vékonyabb, olvadozó hóréteg kialakulhat, de a Bakonyban átmeneti ónos eső sem kizárt. A havazás súlypontja aztán idővel fokozatosan az Északi-középhegység térségére helyeződik át.
Estétől északnyugat felől megindul a hidegadvekció, így az Alpokalján is havazás kezdődik. Pénteken a halmazállapot-váltás határa délkelet felé tolódik, így Magyarország északnyugati felében nagyobb esély nyílik tartós, intenzív havazásra, így vastagabb, megmaradó hótakaró kialakulására. Pénteken a megerősödő, helyenként viharossá fokozódó északi szél akár hófúvást is okozhat.
Horror Nyíregyházán: vérfagyasztó gyilkosság után az unokák maradtak a holttest mellett
Egy férfi halálra verte élettársát Nyíregyházán.
Menczer Tamás visszavágott Kijevnek: egyetlen ukránnak sincs joga sértegetni a magyarokat
Az Orbán-kormány nem enged a nyomásnak, és a magyar érdekeket védi az energiabiztonságtól a rezsicsökkentésig
Áztatott ricinusmaggal mérgezte a feleség meg az anyós a baranyai férfit, de a méregkeverők nem tudtak túljárni az eszén
Gyanúsak lettek a nők.
Szentkirályi Alexandra: Ez a választás nem arról szól, hogy ki mondja a beszédeket az ünnepeken + videó
Áprilisban sorsot választunk magunknak – hangsúlyozta a fideszes politikus.
