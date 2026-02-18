Eljött az idő, amikor már nagyobb bizonyossággal lehet tudni, hogy milyen időjárásra számíthatunk a következő napokban

Csütörtök hajnaltól elsősorban az ország északi felén eshet, délutántól aztán nyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik, és várhatóan csak pénteken, a nap második felétől kezd el északnyugat felől szűnni a csapadék.

A hóesélyekről azt írták, csütörtökön a reggeli, délelőtti órákban a Dunántúl északkeleti részén, valamint a főváros térségében síkvidéken vékonyabb, olvadozó hóréteg kialakulhat, de a Bakonyban átmeneti ónos eső sem kizárt. A havazás súlypontja aztán idővel fokozatosan az Északi-középhegység térségére helyeződik át.