Eljött az idő, amikor már nagyobb bizonyossággal lehet tudni, hogy milyen időjárásra számíthatunk a következő napokban

Megszólalt a meteorológiai szolgálat, elárulták azt is, hogy mikor milyen csapadékra számíthatunk.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook/HungaroMet2026. 02. 18. 19:03
illusztráció Fotó: Kocsis Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Bár a bizonytalanság mértéke ugyanis csak kismértékben csökkent tegnap óta, a valószínűségi térképek alapján már többet lehet tudni arról, hogy mi vár ránk az időjárást tekintve a következő napokban – írja a közösségi oldalán a HungaroMet.

Csütörtök hajnaltól elsősorban az ország északi felén eshet, délutántól aztán nyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik, és várhatóan csak pénteken, a nap második felétől kezd el északnyugat felől szűnni a csapadék. 

A hóesélyekről azt írták, csütörtökön a reggeli, délelőtti órákban a Dunántúl északkeleti részén, valamint a főváros térségében síkvidéken vékonyabb, olvadozó hóréteg kialakulhat, de a Bakonyban átmeneti ónos eső sem kizárt. A havazás súlypontja aztán idővel fokozatosan az Északi-középhegység térségére helyeződik át.

Estétől északnyugat felől megindul a hidegadvekció, így az Alpokalján is havazás kezdődik. Pénteken a halmazállapot-váltás határa délkelet felé tolódik, így Magyarország északnyugati felében nagyobb esély nyílik tartós, intenzív havazásra, így vastagabb, megmaradó hótakaró kialakulására. Pénteken a megerősödő, helyenként viharossá fokozódó északi szél akár hófúvást is okozhat.

