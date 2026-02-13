Ez már a vég – közleményt adott ki a Magyar Szocialista Párt

– A kormányváltás jelöltjeit támogatjuk 2026-ban. Mi az MSZP-ben halljuk támogatóink, a baloldal szavazóinak hangját – írta a párt, a közösségi oldalán közzétett közleményében.

Fotó: Illyés Tibor / MTI

Kiemelték, ezért az MSZP országos elnöksége az alábbi döntéseket javasolja az MSZP kongresszusának:

Az MSZP Magyarország egyetlen felelős baloldali pártjaként döntsön úgy, hogy nem indul a 2026. évi országgyűlési választáson.

Minden választókerületben támogassuk a legtöbb szavazatot elérni képes ellenzéki jelöltet, mert nem elég csak győzni, az eltorzított választási rendszer miatt az elérhető legnagyobb arányban kell győzni minden választókerületben.

Ezért Budapest 8-as választókerületében Kunhalmi Ágnes, Budapest 14-es választókerületében Vajda Zoltán, Budapest 16-os választókerületében Dr. Hiller István, Csongrád-Csanád megye 1-es választókerületében Szabó Sándor egyéni képviselőjelöltségét támogatjuk. Minden más választókerületben pedig arra kérjük támogatóinkat, szavazzanak a kormányváltás érdekében.

Hozzátették,

a választási kampányban mozgósítunk annak érdekében, hogy a 2026-os választás után ne alakíthasson kormányt egy esetleges Fidesz–Mi Hazánk koalíció.

Mint ismert, lapunk elsőként nemrég arról számolt be, történelmi mélypontra süllyedt az MSZP,

a rendszerváltást is túlélő kommunista utódpárt 36 év után nem indul a soron következő országgyűlési választáson.

A párt belső ügyeire rálátó forrásaink szerint Komjáthi Imre pártelnök arról tájékoztatta a tagokat, hogy

nincs elég önkéntes, aki részt tudna venni az aláírásgyűjtésben és a kampányban, de feltehetően a párt támogatottsága is mélyponton van, így az országos lista állítása is szinte esélytelen lenne.

Információink szerint tehát az áprilisi választástól való távolmaradás nem a Tisza Párt javára történik, a szocialisták – a többi baloldali párthoz hasonlóan – szimplán elvesztették szavazóbázisukat.

Forrásaink szerint mindezek ellenére

vannak páran, akik elindulnak a választáson, de egyéniben, és feltehetően nem a szocialista párt színeiben.

Akadnak ugyanis az MSZP-ben olyan húzónevek, akik személyes népszerűsége esélyt ad arra, hogy ha nem is országos listán, de mandátumhoz juthatnak április 12-én. Ezt támasztja alá Hiller István is, aki a minap az ATV-ben erősítette meg, hogy Budapest 16. választókerületben, Pesterzsébeten és Soroksáron elindul.