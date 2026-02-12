balesetm1 esútlezárásközlekedési balesetautópálya

Feloldották az útlezárást az M1-esen, aztán teljes szélességében lezárták az autópályát

Majdnem ugyanazon a ponton.

2026. 02. 12. 14:12
Ezúttal két tehergépkocsi ütközött, ezért a járművek ismét csak a leállósávot vehetik igénybe – írja a rendőrségi portál. Dél körül az autópálya 121-es kilométerszelvényében közlekedési baleset történt a Hegyeshalom felé vezető oldalon.

A szemle és a mentés ideje alatt a gépjárművek rendőri irányítás mellett a leállósávon haladhatnak. Kiemelték, hogy

az autópálya Győr melletti szakaszán torlódásra kell számítani.

A gépjárművezetőket arra kérték, hogy a balesettel érintett útszakaszon fokozott figyelemmel közlekedjenek. Nem sokkal korábban szintén baleset történt az M1-esen, akkor is lezárták az autópályát, akkor a 123-as kilométerszelvényben történt baleset. 

 

 

