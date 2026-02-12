Ezúttal két tehergépkocsi ütközött, ezért a járművek ismét csak a leállósávot vehetik igénybe – írja a rendőrségi portál. Dél körül az autópálya 121-es kilométerszelvényében közlekedési baleset történt a Hegyeshalom felé vezető oldalon.
Feloldották az útlezárást az M1-esen, aztán teljes szélességében lezárták az autópályát
Majdnem ugyanazon a ponton.
A szemle és a mentés ideje alatt a gépjárművek rendőri irányítás mellett a leállósávon haladhatnak. Kiemelték, hogy
az autópálya Győr melletti szakaszán torlódásra kell számítani.
A gépjárművezetőket arra kérték, hogy a balesettel érintett útszakaszon fokozott figyelemmel közlekedjenek. Nem sokkal korábban szintén baleset történt az M1-esen, akkor is lezárták az autópályát, akkor a 123-as kilométerszelvényben történt baleset.
