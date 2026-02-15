Rendkívüli

Budapestre érkezik Marco Rubio amerikai külügyminiszter, fontos tárgyalások következnek

Hankó Balázstanévkezdésegyetemfelsőoktatás

Fontos határidő jár le ma éjfélkor, itt az utolsó esély

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter így fogalmazott: még van lehetőség, hogy aki szeretne, jelentkezhessen a megújult, sikeres magyar felsőoktatásba.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI / Facebook2026. 02. 15. 11:46
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vasárnap éjfélkor zárul az egyetemi jelentkezés − hívta fel a figyelmet Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a Facebook-oldalára feltöltött videóban vasárnap.

BMA
Illusztráció: Ma éjfélkor zárul a jelentkezés a felsőoktatási intézményekbe (Fotó: Balaton József/MTVA)

A tárcavezető elmondta: éjfélkor zárul az egyetemi jelentkezés, itt az utolsó esély, hogy aki szeretne, jelentkezhessen a megújult, sikeres magyar felsőoktatásba.

Kiemelte, hogy a diploma ma már kézzelfogható előnyt jelent, „átlagosan másfélszeres fizetést és gyors elhelyezkedést ad, akár egy hónapon belül”. Kitért arra is, hogy ma már 12 magyar egyetem a világ legjobb öt százalékába tartozik, és háromból két hallgató ilyen intézményben tanul.

Nem véletlen, hogy az elmúlt három évben 120 ezer felett volt a jelentkezők száma, idén várhatóan 130 ezer felett lesz, tavaly pedig több mint 107 ezer fiatalt vettek fel az egyetemi képzésekre − tette hozzá. Hankó Balázs úgy fogalmazott:

Nem szabad hinni a károgóknak, az egyetemeink piacképes tudást adnak. Idén a tavalyi 87 ezerhez képest már 92 ezer állami kapacitás-ösztöndíjas hely áll a hallgatók rendelkezésére.

−hangsúlyozta. A tárcavezető a képzések, illetve a jövő szakmái között említette az informatikát, a műszaki pályákat, a gazdasági és pedagógusképzést, az orvos- és egészségtudományt.

Hankó Balázs videója itt tekinthető meg:

Borítókép: Hankó Balázs (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekgyűjtőhely

444

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu