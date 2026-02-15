Fontos határidő jár le ma éjfélkor, itt az utolsó esély

Vasárnap éjfélkor zárul az egyetemi jelentkezés − hívta fel a figyelmet Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a Facebook-oldalára feltöltött videóban vasárnap.

Illusztráció: Ma éjfélkor zárul a jelentkezés a felsőoktatási intézményekbe (Fotó: Balaton József/MTVA)

A tárcavezető elmondta: éjfélkor zárul az egyetemi jelentkezés, itt az utolsó esély, hogy aki szeretne, jelentkezhessen a megújult, sikeres magyar felsőoktatásba.

Kiemelte, hogy a diploma ma már kézzelfogható előnyt jelent, „átlagosan másfélszeres fizetést és gyors elhelyezkedést ad, akár egy hónapon belül”. Kitért arra is, hogy ma már 12 magyar egyetem a világ legjobb öt százalékába tartozik, és háromból két hallgató ilyen intézményben tanul.

Nem véletlen, hogy az elmúlt három évben 120 ezer felett volt a jelentkezők száma, idén várhatóan 130 ezer felett lesz, tavaly pedig több mint 107 ezer fiatalt vettek fel az egyetemi képzésekre − tette hozzá. Hankó Balázs úgy fogalmazott:

Nem szabad hinni a károgóknak, az egyetemeink piacképes tudást adnak. Idén a tavalyi 87 ezerhez képest már 92 ezer állami kapacitás-ösztöndíjas hely áll a hallgatók rendelkezésére.

−hangsúlyozta. A tárcavezető a képzések, illetve a jövő szakmái között említette az informatikát, a műszaki pályákat, a gazdasági és pedagógusképzést, az orvos- és egészségtudományt.

Hankó Balázs videója itt tekinthető meg: