Rendkívüli

Újabb ukrán félelemkeltés, hírhedt nacionalista szállt bele a magyarokba: „A bűnökért fizetni kell!”

európai bizottságerasmushankó balázs

Az Európai Bizottság politikai bosszúja a diákok kizárása az Erasmus-programból

Elfogadhatatlan, hogy a gyerekeinken keresztül próbálnak zsarolni bennünket – közölte Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a TV2 Mokka című műsorában.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 11. 11:15
Az Erasmus-program jár a magyar egyetemistáknak – jelentette ki a kulturális és innovációs miniszter szerdán a TV2 Mokka című műsorában.

Budapest, 2026. február 9. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter beszédet mond a „három az egyben” képzés indulását bejelentő sajtótájékoztatón a Kulturális és Innovációs Minisztériumban 2026. február 9-én. A Szegedi Szakképzési Centrum, a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum és a Váci Szakképzési Centrum együttműködést köt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel arról, hogy az egyetem 60 kreditet elismer, és így a fiatalok az érettségi és a szakmaszerzés után három helyett két év alatt üzemmérnök-informatikus BProf diplomát szerezhetnek. MTI/Kocsis Zoltán
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

Hankó Balázs azt mondta, az Európai Bizottság politikai bosszúja Magyarországgal szemben a 240 ezer magyar, illetve magyar egyetemen tanuló külföldi diák kizárása az Erasmus-programból. Hozzátette: a döntésben a leginkább elfogadhatatlan az, hogy a gyerekeinken keresztül próbálnak zsarolni bennünket.

A politikus hangsúlyozta, a felsőoktatás nemzeti hatáskör, a bizottság a nemzeti identitást akarja felülírni, ahogy a kultúra vagy a családügy területén is. 

Olyan országok ellen indít eljárást, amelyek a nemzeti értékeket és a szuverenitást akarják megőrizni.

Hankó Balázs leszögezte, a bizottság úgy zárta ki a magyar egyetemistákat az Erasmus-programból, hogy ehhez semmi joga nem lett volna.

A miniszter szavai szerint 

a Tisza Párt megegyezett a bizottsággal arról, hogy ha ők hatalomra kerülnek, akkor azokat a változásokat vezetik be, amelyekre a kormány nemet mondott. Azokba az egyetemi alapítványokba, ahol magyar kurátorok, professzorok, rektorok ülnek, nemzetközi szervezetek delegáltjait ültetik be 

– tette hozzá.

A politikus emlékeztetett, hat magyar egyetem, valamint a bécsi Modul Egyetem indított az ügyben pert a bizottság ellen, de csak két év után volt meghallgatás.Ha valaki a bizottság mellett száll be ebben a kérdésben, ahogy teszi ezt az Európai Bizottság magyar választásokon indított pártja, a Tisza Párt képviselője, Orbán Anita vagy Tarr Zoltán, akkor a magyar egyetemekkel szemben száll be – hangsúlyozta a miniszter.

A kormány által indított Pannónia-program „hasít”, 12 208 diák jutott el az elmúlt másfél évben a világ vezető egyetemeire: 335 hallgató az Egyesült Államokban, 154-154 Kínában és Japánban, nyolcvan Szingapúrban töltött egy hetet, egy hónapot vagy akár fél, egy évet. A hallgatók több mint 59 ezer kreditet gyűjtöttek be, amiket el is ismernek a hazai egyetemeiken

 – tudatta Hankó Balázs.

 

Érik a családtámogatások gyümölcse

A házasság hete országszerte folyó rendezvényei kapcsán a miniszter elmondta, emelkedett a házasságkötések száma: 2010-ben 35 500-an, tavaly 46 600-an kötöttek házasságot, ez 31 százalékos emelkedés, miközben a válások száma 24 ezerről 18 ezerre csökkent – tette hozzá.

2010-ben tízből öt, most már tízből nyolc gyermek házasságban születik meg – közölte a politikus.

A tavaly indult – az anyagi biztonságot erősítő – családtámogatásoknak köszönhetően elkezdett növekedni a házasságkötések száma, illetve a várandósok száma is emelkedik.

 A Bokros-csomag miatt 344 ezer szülőképes nő hiányzik, de látszik a trendforduló, a házasságok számának emelkedésével a születendő gyermekek száma is nőni fog – mondta Hankó Balázs.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)

 

