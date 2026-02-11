Az Európai Bizottság politikai bosszúja a diákok kizárása az Erasmus-programból

Az Erasmus-program jár a magyar egyetemistáknak – jelentette ki a kulturális és innovációs miniszter szerdán a TV2 Mokka című műsorában.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

Hankó Balázs azt mondta, az Európai Bizottság politikai bosszúja Magyarországgal szemben a 240 ezer magyar, illetve magyar egyetemen tanuló külföldi diák kizárása az Erasmus-programból. Hozzátette: a döntésben a leginkább elfogadhatatlan az, hogy a gyerekeinken keresztül próbálnak zsarolni bennünket.

A politikus hangsúlyozta, a felsőoktatás nemzeti hatáskör, a bizottság a nemzeti identitást akarja felülírni, ahogy a kultúra vagy a családügy területén is.

Olyan országok ellen indít eljárást, amelyek a nemzeti értékeket és a szuverenitást akarják megőrizni.

Hankó Balázs leszögezte, a bizottság úgy zárta ki a magyar egyetemistákat az Erasmus-programból, hogy ehhez semmi joga nem lett volna.

A miniszter szavai szerint

a Tisza Párt megegyezett a bizottsággal arról, hogy ha ők hatalomra kerülnek, akkor azokat a változásokat vezetik be, amelyekre a kormány nemet mondott. Azokba az egyetemi alapítványokba, ahol magyar kurátorok, professzorok, rektorok ülnek, nemzetközi szervezetek delegáltjait ültetik be

– tette hozzá.

A politikus emlékeztetett, hat magyar egyetem, valamint a bécsi Modul Egyetem indított az ügyben pert a bizottság ellen, de csak két év után volt meghallgatás.Ha valaki a bizottság mellett száll be ebben a kérdésben, ahogy teszi ezt az Európai Bizottság magyar választásokon indított pártja, a Tisza Párt képviselője, Orbán Anita vagy Tarr Zoltán, akkor a magyar egyetemekkel szemben száll be – hangsúlyozta a miniszter.

A kormány által indított Pannónia-program „hasít”, 12 208 diák jutott el az elmúlt másfél évben a világ vezető egyetemeire: 335 hallgató az Egyesült Államokban, 154-154 Kínában és Japánban, nyolcvan Szingapúrban töltött egy hetet, egy hónapot vagy akár fél, egy évet. A hallgatók több mint 59 ezer kreditet gyűjtöttek be, amiket el is ismernek a hazai egyetemeiken

– tudatta Hankó Balázs.

Érik a családtámogatások gyümölcse

A házasság hete országszerte folyó rendezvényei kapcsán a miniszter elmondta, emelkedett a házasságkötések száma: 2010-ben 35 500-an, tavaly 46 600-an kötöttek házasságot, ez 31 százalékos emelkedés, miközben a válások száma 24 ezerről 18 ezerre csökkent – tette hozzá.