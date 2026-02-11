Rendkívüli

Zelenszkij őrnagya katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot + videó

orbán viktorminiszterelnökháború

Orbán Viktor: A sorsunkról döntünk áprilisban

A miniszterelnök az országjárásának szentendrei állomásán elmondta, hogy áprilisban nem egyszerűen kormányt, hanem sorsot választunk magunknak. Orbán Viktor szerint ez a legfontosabb tétje a voksolásnak.

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 9:07
Orbán Viktor Mirkó István
– A legfontosabb dilemma, amivel szembetalálja magát a magyarság ebben a négy évben, az a háború kérdése lesz. A háborúban való közvetlen részvétel politikai kihívása. Erről kell majd dönteni azoknak, akiket most meg fogunk választani – fogalmazott Orbán Viktor a közösségi oldalán megosztott videóban.

A miniszterelnök az országjárásának szentendrei állomásán elmondta:

Nem egyszerűen kormányt választunk, hanem sorsot.

Úgy vélekedett, hogy a háborúban való részvétel nagyon hasonlít a migrációra. 

Nincs ki-beugrálás. Ha egyszer belementél, benne vagy

– tette hozzá.

A kormányfő úgy véli, hogy az egyik ok, amiért az európai vezetők – szemben az amerikaiakkal – nem tudnak kijönni ebből a helyzetből az, hogy ők vitték bele magukat. Szerinte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nem tudja azt mondani, hogy tévedett, mert minden héten meghal kilencezer ember. Egy hónapban négy hét van, az 36 ezer ember. Tizenkét hónap alatt négyszázezer meghal vagy végleges hadirokkanttá válik – húzta alá.

Orbán Viktor leszögezte, hogy azzal a kilencvenmilliárd euróval, amit most az EU odaadott a háború finanszírozására, gyakorlatilag nyolcszázezer ember halálát és hadirokkantságát finanszírozza.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Mirkó István)


