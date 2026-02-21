havazásidőjárásbakonykomlóntél

Fehérbe borult a Bakony, megérkezett a havazás a Mecsekbe + videó

Hatalmas káoszt okozott az ország északnyugati részén a pénteki havazás. A veszélyhelyzet elmúlt, s bár ma reggelre beköszöntött Baranyába is, már szebbik arcát mutatja a tél.

Magyar Nemzet
2026. 02. 21. 9:09
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Van a tél talán utolsó nagy havazásának szebbik oldala is, például ami a cseszneki vár középkori falait, szobrait is átöltöztette fehérbe – írja a Veol, amely videón és fotókon is megmutatta a hófehérbe öltözött Bakonyt.

Fotó: Veol

A nem várt havazás nem csupán bosszúságot okozott, volt, akit jókedvre derített és a kertjébe vicces hóembert épített.

Fotó: Veol

Az előrejelzés nem volt hamis: Baranyába is megérkezett szombat reggelre a havazás – számolt be a Bama.

Komlón és Pécsen is hatalmas pelyhekben esett a hó.

Fotó: Bama/olvasói felvétel

Mint megírtuk, pénteken kritikus helyzetet idézett elő Nyugat-Magyarországon a havazás, rengeteg riasztást kaptak a tűzoltók. Vas vármegyében több mint hétezer háztartásban leállt az áramszolgálatás. A hóhelyzet miatt le kellett zárni a határt Sopronnál, rengeteg baleset történt és komoly fennakadások jelentkeztek a vasúti és közúti közlekedésben. Zalaegerszeg közelében az erős szél árokba borított egy buszt a csúszós úton, több utas is megsérült.

A Vaol az évtized havazásáról tudósított – a fotókat, videót ide kattintva nézheti meg.

Az időjárásról ide kattintva olvashat a Magyar Nemzet oldalán.

Borítókép: Tíz centiméteres hó hullott a Bakonyban (Fotó: Veol)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Fűrész Tünde
idezojelekeurópai unió

Európai kitekintésben is élen jár a magyar családpolitika

Fűrész Tünde avatarja

Vannak olyan demográfiai mutatók, amelyekben nálunk javulás tapasztalható az EU-s trendekkel ellentétben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu