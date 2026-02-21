Fehérbe borult a Bakony, megérkezett a havazás a Mecsekbe + videó

Van a tél talán utolsó nagy havazásának szebbik oldala is, például ami a cseszneki vár középkori falait, szobrait is átöltöztette fehérbe – írja a Veol, amely videón és fotókon is megmutatta a hófehérbe öltözött Bakonyt.

Fotó: Veol

A nem várt havazás nem csupán bosszúságot okozott, volt, akit jókedvre derített és a kertjébe vicces hóembert épített.

Fotó: Veol

Az előrejelzés nem volt hamis: Baranyába is megérkezett szombat reggelre a havazás – számolt be a Bama.

Komlón és Pécsen is hatalmas pelyhekben esett a hó.

Fotó: Bama/olvasói felvétel

Mint megírtuk, pénteken kritikus helyzetet idézett elő Nyugat-Magyarországon a havazás, rengeteg riasztást kaptak a tűzoltók. Vas vármegyében több mint hétezer háztartásban leállt az áramszolgálatás. A hóhelyzet miatt le kellett zárni a határt Sopronnál, rengeteg baleset történt és komoly fennakadások jelentkeztek a vasúti és közúti közlekedésben. Zalaegerszeg közelében az erős szél árokba borított egy buszt a csúszós úton, több utas is megsérült.

