jókai utcavádlottügyészségházomlás

Négy év után vádat emelt az ügyészség a Jókai utcai házomlás ügyében

A 2022-ben történt házomlás ügyében az ügyészség a vádemelés mellett szabadságvesztés büntetést indítványoz négy személlyel szemben maradandó fogyatékosságot okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 02. 18. 15:44
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vádat emelt az ügyészség a 2022. június 27-én történt Jókai utcai házomlás ügyében – közölte honlapján a hatóság. 

Budapest, 2022. június 28. Összeroncsolódott autók a VI. kerület Aradi és a Jókai utca kereszteződésében található ötszintes épület előtt 2022. június 28-án, amelynek homlokzati fal és tetőszerkezeti elemei az előző nap az utcára és parkoló autókra dőltek. MTI/Balogh Zoltán
Összeroncsolódott autók a VI. kerület Aradi és a Jókai utca kereszteződésében található ötszintes épület előtt 2022. június 28-án, amelynek homlokzati fal és tetőszerkezeti elemei az előző nap az utcára és parkoló autókra dőltek (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A vádirat lényege szerint a VI. kerületi, Jókai utca 1. szám alatti társasház tetőterében egy cég – ráépítéssel – 15 új lakást tervezett kialakítani. A munkálatok megkezdődtek, amelyek részeként 2022 áprilisa és júniusa között az épület tetőszerkezetét és a homlokzat főpárkánya fölötti, mellvédszerű falat, az úgynevezett attikafalat részlegesen visszabontották. A tetőszerkezet vasalattal tartotta az attikafalat, és közvetve a párkányt.

2022. június 27-én a délelőtti órákban a visszabontott attikafal megmaradt része – az általa tartott párkánnyal együtt – a Jókai utca teljes hosszában leomlott, 

és magával sodorta az alatta lévő erkélyek mellvédjét, illetve a ház homlokzatainak díszítőelemeit.  A 8–10 tonna tömegű törmelék a forgalom elől el nem zárt járdára és úttestre hullott, és maga alá temetett egy, az utcán gyalogosan közlekedő nőt. 

A sértett – az Operettszínház egyik táncművésze – életveszélyes, súlyos gerinc-, koponya- és belső sérüléseket szenvedett, műteni is kellett. Az életét az orvosi ellátás megmentette ugyan, azonban gerincsérülése miatt maradandó fogyatékosságot szenvedett.

Az attikafal mintegy 50 méter hosszú szakaszának 25 méter magasból történő leomlása további három embert veszélyeztetett, aki közül ketten könnyebben sérültek, emellett a lezuhanó törmelék megrongált nyolc gépkocsit is.

A tragikus baleset bekövetkezéséért a büntetőjogi felelősség az ügyészség álláspontja szerint 

a generálkivitelező, majd tulajdonszerzés folytán egyben az építtető cég vezetőjét, a tetőtérbeépítés generáltervezőjét, a statikus tervezőt, illetve a generálkivitelező cég egyik vezető beosztású alkalmazottját, a felelős műszaki vezetőt terheli.

A vádlottak – sem a tervezés, sem a helyszíni munkálatok során – nem ismerték fel az attikafal jelentőségét, amely ténylegesen az épület párkányát tartó szerkezeti elem is volt. Ehelyett azt csak díszítőelemként kezelték.

Az építkezés során bontási terv nem készült és bontási engedélyt sem kértek, továbbá nem biztosították a munkálatok során megfelelő szaktudással rendelkező személy folyamatos jelenlétét sem. A Jókai utca – munkavédelmi előírások szerinti – elkordonozásáról és az ahhoz kapcsolódó biztonsági intézkedésekről sem gondoskodtak – olvasható a közleményben. 

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség a vádlottakat maradandó fogyatékosságot okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével vádolta meg a Pesti Központi Kerületi Bíróságra benyújtott vádiratában.

A kerületi ügyészség a vádlottakkal szemben fogházbüntetés – az építtető cég vezetőjével szemben végrehajtandó, társai ellen végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés – kiszabását indítványozta. 

Ezen túl az építtetővel szemben cégvezetéstől eltiltást, a többi vádlott ellen foglalkozástól eltiltást is indítványozott.

A rendőrség által lefoglalt kamerafelvételen maga az attikafal és a párkány leomlása látható, ahogy az omlás erkélyeket is elsodor.

 

Borítókép: A VI. kerület Aradi és a Jókai utca kereszteződésében található ötszintes épület 2022. június 28-án, amelynek homlokzati fal és tetőszerkezeti elemei az előző nap az utcára és parkoló autókra dőltek (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekukrajna

A katasztrófa maga az ember?

Kondor Katalin avatarja

Egyre csak azt hangoztatjuk, hogy ez nem a mi háborúnk. Nem bizony! Csak éppen mi szenvedjük el, s nem a brüsszeli siserahad.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu