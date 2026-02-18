Négy év után vádat emelt az ügyészség a Jókai utcai házomlás ügyében

Vádat emelt az ügyészség a 2022. június 27-én történt Jókai utcai házomlás ügyében – közölte honlapján a hatóság.

Összeroncsolódott autók a VI. kerület Aradi és a Jókai utca kereszteződésében található ötszintes épület előtt 2022. június 28-án, amelynek homlokzati fal és tetőszerkezeti elemei az előző nap az utcára és parkoló autókra dőltek (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A vádirat lényege szerint a VI. kerületi, Jókai utca 1. szám alatti társasház tetőterében egy cég – ráépítéssel – 15 új lakást tervezett kialakítani. A munkálatok megkezdődtek, amelyek részeként 2022 áprilisa és júniusa között az épület tetőszerkezetét és a homlokzat főpárkánya fölötti, mellvédszerű falat, az úgynevezett attikafalat részlegesen visszabontották. A tetőszerkezet vasalattal tartotta az attikafalat, és közvetve a párkányt.

2022. június 27-én a délelőtti órákban a visszabontott attikafal megmaradt része – az általa tartott párkánnyal együtt – a Jókai utca teljes hosszában leomlott,

és magával sodorta az alatta lévő erkélyek mellvédjét, illetve a ház homlokzatainak díszítőelemeit. A 8–10 tonna tömegű törmelék a forgalom elől el nem zárt járdára és úttestre hullott, és maga alá temetett egy, az utcán gyalogosan közlekedő nőt.

A sértett – az Operettszínház egyik táncművésze – életveszélyes, súlyos gerinc-, koponya- és belső sérüléseket szenvedett, műteni is kellett. Az életét az orvosi ellátás megmentette ugyan, azonban gerincsérülése miatt maradandó fogyatékosságot szenvedett.

Az attikafal mintegy 50 méter hosszú szakaszának 25 méter magasból történő leomlása további három embert veszélyeztetett, aki közül ketten könnyebben sérültek, emellett a lezuhanó törmelék megrongált nyolc gépkocsit is.

A tragikus baleset bekövetkezéséért a büntetőjogi felelősség az ügyészség álláspontja szerint

a generálkivitelező, majd tulajdonszerzés folytán egyben az építtető cég vezetőjét, a tetőtérbeépítés generáltervezőjét, a statikus tervezőt, illetve a generálkivitelező cég egyik vezető beosztású alkalmazottját, a felelős műszaki vezetőt terheli.

A vádlottak – sem a tervezés, sem a helyszíni munkálatok során – nem ismerték fel az attikafal jelentőségét, amely ténylegesen az épület párkányát tartó szerkezeti elem is volt. Ehelyett azt csak díszítőelemként kezelték.

Az építkezés során bontási terv nem készült és bontási engedélyt sem kértek, továbbá nem biztosították a munkálatok során megfelelő szaktudással rendelkező személy folyamatos jelenlétét sem. A Jókai utca – munkavédelmi előírások szerinti – elkordonozásáról és az ahhoz kapcsolódó biztonsági intézkedésekről sem gondoskodtak – olvasható a közleményben.