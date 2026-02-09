Öt autó karambolozott egy forgalmas fővárosi úton

Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Biatorbágy térségében, a 26-os és a 20-as kilométer között az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a külső sávban – közölte az Útinform.

Árokba hajtott egy gépkocsi az M1-es autópálya 151-es kilométerszelvényénél, Károlyháza térségében, a Budapest felé vezető irányban. Ketten utaztak a járműben.

Az M3-as autópályán a Vásárosnamény felé vezető oldalon, Füzesabony térségében egy személygépjármű és egy kamion összeütközött. A 111-es kilométernél a külső sávot lezárták.

Az M4-es autóúton a 28-as kilométernél, Üllő térségében két személyautó ütközött össze. A sérült járművek a leálló sávot foglalják el,

két kilométeres a torlódás.

Kigyulladt egy autó motor- és utastere Tahitótfalun, a Mátyás király utcában. A szentendrei hivatásos tűzoltók megfékezték a lángokat.

Összeütközött két gépkocsi Debrecenben, a Tisza István utcában, a Hatvan utcai kereszteződés közelében. A városi hivatásos tűzoltók áramtalanították mindkét járművet. Forgalmi akadály alakult ki a karambol miatt.

Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így

az M3-as autópálya fővárosi szakaszán,

az M2-es autóúton és a 2-es főúton Dunakeszi térségében,

a 10-es főúton a solymári körforgalomtól,

a 31-es főúton Maglódnál, illetve

az 510-es és 51-es főúton Dunaharaszti térségében.

Öt gépkocsi szenvedett ráfutásos balesetet a XIX. kerületben, a Nagykőrösi út elején, a város felé vezető oldalon. A fővárosi hivatásos tűzoltók érkeztek elsőként a helyszínre, megkezdték a munkálatokat.

A baleset miatt forgalmi akadály alakult ki

a belső sávban az érintett útszakaszon.