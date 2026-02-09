Rendkívüli

Öt autó karambolozott egy forgalmas fővárosi úton

Az autóutakon és autópályákon az erősödő forgalom miatt kialakuló torlódásokra is számítaniuk kell az útra kelőknek. Helyzetjelentés az utakról hétfőn reggel.

2026. 02. 09. 8:36
Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Biatorbágy térségében, a 26-os és a 20-as kilométer között az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a külső sávban – közölte az Útinform.

Árokba hajtott egy gépkocsi az M1-es autópálya 151-es kilométerszelvényénél, Károlyháza térségében, a Budapest felé vezető irányban. Ketten utaztak a járműben.

Az M3-as autópályán a Vásárosnamény felé vezető oldalon, Füzesabony térségében egy személygépjármű és egy kamion összeütközött. A 111-es kilométernél a külső sávot lezárták.

Az M4-es autóúton a 28-as kilométernél, Üllő térségében két személyautó ütközött össze. A sérült járművek a leálló sávot foglalják el,

két kilométeres a torlódás.

Kigyulladt egy autó motor- és utastere Tahitótfalun, a Mátyás király utcában. A szentendrei hivatásos tűzoltók megfékezték a lángokat.

Összeütközött két gépkocsi Debrecenben, a Tisza István utcában, a Hatvan utcai kereszteződés közelében. A városi hivatásos tűzoltók áramtalanították mindkét járművet. Forgalmi akadály alakult ki a karambol miatt.

Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így

  • az M3-as autópálya fővárosi szakaszán,
  • az M2-es autóúton és a 2-es főúton Dunakeszi térségében,
  • a 10-es főúton a solymári körforgalomtól,
  • a 31-es főúton Maglódnál, illetve
  • az 510-es és 51-es főúton Dunaharaszti térségében.

Öt gépkocsi szenvedett ráfutásos balesetet a XIX. kerületben, a Nagykőrösi út elején, a város felé vezető oldalon. A fővárosi hivatásos tűzoltók érkeztek elsőként a helyszínre, megkezdték a munkálatokat.

A baleset miatt forgalmi akadály alakult ki

a belső sávban az érintett útszakaszon.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Vajda János)


