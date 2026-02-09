Lebuktatta a NAV a fogyókúrás csodatermékeket árusító webshopot

Rendkívüli

Nem változott meg az ország, a Tisza nagyot bukott Balmazújvárosban – kövesse nálunk élőben az Igazság óráját! + videó

A NAV egy webáruházat, a fogyasztóvédelmi hatóság pedig a jól pörgő, fogyást ígérő slágertermékét ellenőrizte. Az üzlet mindkét hatóságnál bukott: több mint hatezer üveg, fogyasztókra kockázatosnak minősített, gyógyhatásúnak hirdetett termékük került elő egy budapesti raktárból.

2026. 02. 09. 7:42
Elnézőbb az adóhivatal a tévedésnél. Forrás: Shutterstock
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Heves vármegyei revizorai egy ismert weboldalról növényi alapú, súlyvesztéssel kecsegtető terméket rendeltek, de számlát nem kaptak - közölték hétfőn.

A NAV heves vármegyei adóellenőrei lebuktatták a csalókat/Fotó: NAV

Az adóellenőrök kiderítették, hogy a weboldal mögött egy külföldi vállalkozás áll, amely termékeit egy magyarországi raktáron keresztül juttatja el vásárlóihoz. A cég budapesti raktárában 6500 kétes megítélésű árut találtak. Az adóhivatal kérésére a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) megvizsgálta a terméket, és több szempontból is kockázatosnak minősítette. A számlaadás elmulasztása miatt a webáruház akár kétmillió forintos mulasztási bírsággal is számolhat.  A termékek értékesítése után keletkező áfakötelezettségek megfelelő teljesítésének kontrollja jelenleg még folyamatban van.

De nemcsak a NAV szankcionálhatja a céget a jogsértések miatt, hanem a fogyasztóvédelmi hatóság is. Az NKFH a magyar nyelvű, összetevőkről szóló tájékoztatást hiányolta, valamint a gyógyhatásról tett megtévesztő állítások miatt járt el. A NAV a jövőben is folytatja a közös munkát az NKFH-val. Az étrendkiegészítők, fogyást ígérő „csodatermékek” piacának tisztításával a hatóságok azokat az online kereskedőket szűrik ki, akik áruikkal veszélyeztethetik a fogyasztók egészségét, valamint magatartásukkal a tisztességes adózókkal szemben csalárdan kívánnak előnyökhöz jutni.

 

 

