Képregényben ismerhetjük meg a valódi Magyar Pétert – végre lehull a lepel

Magyar Péterről készül az Én, a kétarcú című képregény, amelynek megjelenési dátumát is bejelentette Szűcs Gábor. A Nemzeti Ellenállás Mozgalom alapítója közölte: a kiadvány március 2-tól kerül a könyvesboltokba, és – megfogalmazása szerint – a „legkétarcúbb politikusról”, vagyis Magyar Péterről szól majd.

Magyar Nemzet
2026. 02. 15. 14:58
Magyar Péternek üzent Szűcs Gábor: a Nemzeti Ellenállás Mozgalom alapítója bejelentette, hogy Én, a kétarcú címmel képregényt indítanak, amely – megfogalmazása szerint – a „legkétarcúbb politikusról”, vagyis Magyar Péterről szól majd.

„Ígérgetsz fűt-fát, teszed itt a szépet, előadod a meséket Magyarországon, majd amikor kimész Brüsszelbe, kiderül, hogy ennek a tökéletes ellentétét képviseled. Ez az egész csak kamu” – fogalmazott Szűcs Gábor. A mozgalom alapítója azzal vádolta Magyar Pétert, hogy Erdélyben is mást mutatott, mint amit valójában képvisel. Felidézte: 

a népi motívumos ruhában tett látogatás is csak szerepjáték volt, mert „hamar lehullott a lepel”.

Állítása szerint a politikus valójában Ukrajnát, a bankokat és az energialobbit képviseli.

Szűcs Gábor arról is beszélt, hogy Magyar Péter – megfogalmazása szerint – 

lepaktált Ursula von der Leyennel és Manfred Weberrel, akik „megmondták neki”, kiket kell beültetnie a pártjába. Úgy véli, ezek az emberek majd az említett érdekeket képviselik.

A videóban elhangzott az is: szerinte a párt alelnöke, Tarr Zoltán korábban arról beszélt, hogy „választást kell nyerni, és utána mindent lehet”. Szűcs szerint azonban azt nem árulták el, mit jelent ez a „minden”.

Na ez a kétarcúság, amikor mást mutatsz, mint amit valójában szeretnél

 – fogalmazott.

A bejelentés szerint a képregény március 2-tól lesz kapható a könyvesboltokban, valamint online a ketarc.hu oldalon. 

A mozgalom előzetest is ígér azoknak, akik megadják e-mail-címüket, és később digitálisan is elérhetővé teszik a kiadványt.

Szűcs Gábor a videó végén arra biztatta követőit: nézzék meg a képregényt, mert szerinte „érdemes lesz”.

Kiknek az érdekeit képviseli valójában Magyar Péter? 

Mosoly itthon, paktum Brüsszelben – a kritikusok szerint ez jellemzi Magyar Péter politikáját. Úgy vélik, miközben idehaza kerüli a határozott állásfoglalásokat és a közönségnek tetsző üzeneteket hangsúlyozza, Brüsszelben már megszülettek a háttéralkuk. A bírálók migrációs, energetikai és pénzügyi érdekeket emlegetnek, s azt állítják: a háttérben bankadóeltörlésről és az olcsó orosz energia kizárásáról is szó lehet. 

Magyar Péter a bajor fővárosban világossá tette, hogy Ukrajna támogatása mellett sorakozik fel
A Tisza elnöke pedig „bankárt és energialobbistát is a csapatába vett, akik egyből kikotyogták, hogy kitiltják az olcsó orosz olajat és eltörlik a bankadót”.

Szóval ezek után egyértelművé vált számunkra, hogy Magyar Péter kétarcú. Neked azt hazudja, amit hallani szeretnél, a hátad mögött meg lepaktál Brüsszellel és a multikkal

– fogalmaztak a kiadvány készítői. 

A témáról a Patrióta Extra című műsorban beszélt Lajkó Fanni, Apáti Bence és Szűcs Gábor, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom alapítói.

Magyar Nemzet

Magyar Nemzet

