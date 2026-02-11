rendőrségholttesteltűnt

Kiderült, kinek a holttestét találták meg az előszállási horgásztóban

A férfit még decemberben kezdte keresni a rendőrség, miután eltűnt.

Magyar Nemzet
Forrás: Duol2026. 02. 11. 18:26
rendőrautó
illusztráció Forrás: Duol/Facebook
Holttestet találtak hétfőn az előszállási horgásztóban, szerdára pedig a személyazonosságára is fény derült – írja a Duol. 

A holttest egy bizonyos N. Zsolté, akit még decemberben kezdett el keresni a rendőrség, miután eltűnt. A férfit december 26-án délután láttak utoljára Dunaújvárosban. Aznap egy hozzátartozója vitte el a közös előszállási otthonukból a Béke téren található buszpályaudvarra. Később már nem adott életjelet magáról, és a családtagjai hiába próbálták elérni, ezért a rendőrség is keresni kezdte.

Február 10-én a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatta a portált, hogy az említett személy ügyében kiadott felhívásuk már nem aktuális.
A körözési eljárásról szóló visszavonása után megkeresték a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, amely a válaszában azt írta, hogy az eltűntként keresett férfi holttestét az előszállási horgásztóban megtalálták.

A haláleset ügyében közigazgatási hatósági eljárás indult a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon. Az ügy részleteit a Duol cikkében olvashatja. 

 

