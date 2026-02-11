Kiderült, kinek a holttestét találták meg az előszállási horgásztóban

Február 10-én a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatta a portált, hogy az említett személy ügyében kiadott felhívásuk már nem aktuális.

A körözési eljárásról szóló visszavonása után megkeresték a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, amely a válaszában azt írta, hogy az eltűntként keresett férfi holttestét az előszállási horgásztóban megtalálták.

A haláleset ügyében közigazgatási hatósági eljárás indult a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon. Az ügy részleteit a Duol cikkében olvashatja.