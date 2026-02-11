Nagy a baj, három gyermekével tűnt el egy édesanya Somogyban, lassan egy hete, hogy semmit nem tudni róluk + fotó

Úgy tudják, az édesanya tanácsadásra indult a kicsikkel a mernyei otthonukból, ahova mindeössze tíz perc sétával el lehet jutni, de oda már nem jutottak el. Bihari Szebasztian, a gyermekek édesapja naponta többször is megkeresi a rendőrséget, azonban egyelőre nincs biztató információ. Közben viszont nagy a baj, mert a két három hetes csecsemő koraszülött, így speciális ellátást igényelnek. A babákat mindössze pár napja vitték haza a pécsi klinikáról, ahol sokáig megfigyelés alatt tartották őket.