Nagy a baj, három gyermekével tűnt el egy édesanya Somogyban, lassan egy hete, hogy semmit nem tudni róluk + fotó

Két csecsemőnek speciális ellátásra lenne szüksége.

Forrás: Police2026. 02. 11. 17:19
Rendőrautó (Forrás: Pexels)
illusztráció Forrás: Pexels
Pénteken tűnt el egy mernyei édesanya, Kuti Paulina két háromhetes és egy ötéves gyermekével, hollétükről továbbra sem tudni semmit – adta hírül a Sonline. 

Fotó: Sonline/Police

Úgy tudják, az édesanya tanácsadásra indult a kicsikkel a mernyei otthonukból, ahova mindeössze tíz perc sétával el lehet jutni, de oda már nem jutottak el. Bihari Szebasztian, a gyermekek édesapja naponta többször is megkeresi a rendőrséget, azonban egyelőre nincs biztató információ. Közben viszont nagy a baj, mert a két három hetes csecsemő koraszülött, így speciális ellátást igényelnek. A babákat mindössze pár napja vitték haza a pécsi klinikáról, ahol sokáig megfigyelés alatt tartották őket. 

A gyermekek édesapja elmondta a portálnak, hogy már a környező összes települést végigjárta, bement a boltokba, de senki nem látott semmit és nem hallott semmit. 

Amit egyszerűen nem értek, hogyan van az, hogy egy hatalmas rózsaszín dupla babakocsit nem látott senki

– fogalmazott. Az eset részleteit a Sonline cikkében olvashatja. 

 

