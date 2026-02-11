Nagy a baj, három gyermekével tűnt el egy édesanya Somogyban, lassan egy hete, hogy semmit nem tudni róluk + fotó

Pénteken tűnt el egy mernyei édesanya, Kuti Paulina két háromhetes és egy ötéves gyermekével, hollétükről továbbra sem tudni semmit – adta hírül a Sonline.
Úgy tudják, az édesanya tanácsadásra indult a kicsikkel a mernyei otthonukból, ahova mindeössze tíz perc sétával el lehet jutni, de oda már nem jutottak el. Bihari Szebasztian, a gyermekek édesapja naponta többször is megkeresi a rendőrséget, azonban egyelőre nincs biztató információ. Közben viszont nagy a baj, mert a két három hetes csecsemő koraszülött, így speciális ellátást igényelnek. A babákat mindössze pár napja vitték haza a pécsi klinikáról, ahol sokáig megfigyelés alatt tartották őket.
A gyermekek édesapja elmondta a portálnak, hogy már a környező összes települést végigjárta, bement a boltokba, de senki nem látott semmit és nem hallott semmit.
Amit egyszerűen nem értek, hogyan van az, hogy egy hatalmas rózsaszín dupla babakocsit nem látott senki
– fogalmazott. Az eset részleteit a Sonline cikkében olvashatja.
