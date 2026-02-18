orbán viktorukrajnabrüsszel

Kocsis Máté: Békét, nem fegyvert + videó

Orbán Viktor szombati évértékelőjén világossá tette, hogy amíg nemzeti kormány van, addig Magyarország sem fegyvereket, sem pénzt, sem katonákat nem küld Ukrajnába.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 18. 7:10
Kocsis Máté Orbán Viktor szombati évértékelő beszédéből osztott meg közösségi oldalán néhány gondolatot. A miniszterelnök elmondta, Európa és Brüsszel felelőtlenül viselkedik Ukrajnával kapcsolatban. A magyarok tudják, milyen egy háború, amikor magyar fiatalok idegen célokért, idegen parancsra, idegen földön haltak meg. Épp elég volt egyszer – jegyezte meg a miniszterelnök.

Amíg nemzeti kormány van, nem küldünk fegyvert, nem vihetik el a pénzünket, és nem vihetik el a fiataljainkat Ukrajnába. Nem, nem és nem!

 – hangsúlyozta Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök az évértékelő beszéde végén a Várkert Bazárban 2026. február 14-én. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)


Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Kondor Katalin
idezojelekukrajna

A katasztrófa maga az ember?

Kondor Katalin avatarja

Egyre csak azt hangoztatjuk, hogy ez nem a mi háborúnk. Nem bizony! Csak éppen mi szenvedjük el, s nem a brüsszeli siserahad.

