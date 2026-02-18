Kocsis Máté: Békét, nem fegyvert + videó

Kocsis Máté Orbán Viktor szombati évértékelő beszédéből osztott meg közösségi oldalán néhány gondolatot. A miniszterelnök elmondta, Európa és Brüsszel felelőtlenül viselkedik Ukrajnával kapcsolatban. A magyarok tudják, milyen egy háború, amikor magyar fiatalok idegen célokért, idegen parancsra, idegen földön haltak meg. Épp elég volt egyszer – jegyezte meg a miniszterelnök.
Amíg nemzeti kormány van, nem küldünk fegyvert, nem vihetik el a pénzünket, és nem vihetik el a fiataljainkat Ukrajnába. Nem, nem és nem!
– hangsúlyozta Orbán Viktor.
