Kocsis Máté: Eladósítják Európát, de mi nem veszünk részt benne + videó

Az Európai Parlament megszavazta azt a 90 milliárd eurós hitelcsomagot, amelyet Ukrajna finanszírozására szánnak – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté. A Fidesz–KDNP parlamenti frakcióvezetője rámutatott: Orbán Viktor miniszterelnöknek köszöhetően Magyarországnak nem kell részt vennie benne, viszont, ha a Tisza lenne kormányon, a magyar emberek is fizetnék a hitelt.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 11. 16:02
 – Megszavazta az Európai Parlament azt a 90 milliárdos hitelt, amit Ukrajnának szánnak – közölte a Facebook-oldalán közzétett videóüzenetében Kocsis Máté. 

Budapest, 2026. január 10. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője beszédet mond a párt kongresszusán a budapesti Hungexpón 2026. január 10-én. MTI/Hegedüs Róbert
Kocsis Máté, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője  Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A Fidesz–KDNP parlamenti frakcióvezetője kiemelte: 

Magyarország ebben a konstrukcióban nem vesz részt, mivel Orbán Viktor miniszterelnök kiharcolta, hogy hazánk kimaradjon a közös eladósodásból.

Kocsis Máté kijelentette: amennyiben a Tisza Párt lenne kormányon, Magyarország részt venne ebben a hitelben.  

Ha Tisza lenne, akkor részt kellene vennünk benne.

A politikus egy gyors számolást is végzett, rámutatva, hogy a 90 milliárd euró mai árfolyamon mintegy 35 ezer milliárd forintos kötelezettséget jelent, amely szerinte hosszú távon eladósítja az Európai Uniót. 

– Nekünk ebben nem kell részt vennünk – nyomatékosította. 

A videó végén Kocsis Máté hangsúlyozta: a Fidesz a biztos választás.

Sajnálom, fiúk, ez az igazság

– zárta üzenetét a politikus. 

Amint arról hírt adtunk, az Európai Parlament február 11-én, szerdán délben szavazott az Ukrajnának szánt kilencvenmilliárd eurós uniós hitelfelvételről, valamint az ehhez szükséges két jogalkotásról, a jelenlegi 2021–2027 közötti többéves pénzügyi keret, valamint az ebben szereplő Ukrajna-eszköz módosításáról.  Az Európai Parlament háborúpárti többsége jóváhagyta a kölcsönt.

