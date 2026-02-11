Kocsis Máté: Eladósítják Európát, de mi nem veszünk részt benne + videó

– Megszavazta az Európai Parlament azt a 90 milliárdos hitelt, amit Ukrajnának szánnak – közölte a Facebook-oldalán közzétett videóüzenetében Kocsis Máté.

Kocsis Máté, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A Fidesz–KDNP parlamenti frakcióvezetője kiemelte:

Magyarország ebben a konstrukcióban nem vesz részt, mivel Orbán Viktor miniszterelnök kiharcolta, hogy hazánk kimaradjon a közös eladósodásból.

Kocsis Máté kijelentette: amennyiben a Tisza Párt lenne kormányon, Magyarország részt venne ebben a hitelben.

Ha Tisza lenne, akkor részt kellene vennünk benne.

A politikus egy gyors számolást is végzett, rámutatva, hogy a 90 milliárd euró mai árfolyamon mintegy 35 ezer milliárd forintos kötelezettséget jelent, amely szerinte hosszú távon eladósítja az Európai Uniót.

– Nekünk ebben nem kell részt vennünk – nyomatékosította.

A videó végén Kocsis Máté hangsúlyozta: a Fidesz a biztos választás.

Sajnálom, fiúk, ez az igazság

– zárta üzenetét a politikus.

Amint arról hírt adtunk, az Európai Parlament február 11-én, szerdán délben szavazott az Ukrajnának szánt kilencvenmilliárd eurós uniós hitelfelvételről, valamint az ehhez szükséges két jogalkotásról, a jelenlegi 2021–2027 közötti többéves pénzügyi keret, valamint az ebben szereplő Ukrajna-eszköz módosításáról. Az Európai Parlament háborúpárti többsége jóváhagyta a kölcsönt.