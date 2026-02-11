háborúSzázadvégOrbán Viktorközvélemény-kutatásMagyar Péter

Magyar Péter kockázatos választás lenne – így véli a magyarok többsége

A Századvég februári kutatása alapján a magyarok többsége szerint Orbán Viktor miniszterelnök nem engedné háborúba sodródni az országot, és meg tudná őrizni a békét. A Tisza Párt elnökéről, Magyar Péterről ezt csak 36 százalék feltételezi.

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 14:34
Melyik politikus nem engedi háborúba sodródni Magyarországot és ki az, aki meg tudja őrizni a békét? A Századvég februári kutatásában arra volt kíváncsi, hogy a miniszterelnök és kihívója közül a magyarok melyik politikusról gondolják, hogy nem engedi háborúba sodródni az országot és kinél látják a béke megőrzésének nagyobb esélyét?

Forrás: Századvég 

A kapott eredmények szerint

a válaszadók többsége  – 52 százalék –  szerint Orbán Viktor nem engedné háborúba sodródni az országot, és meg tudná őrizni a békét. Magyar Péterről ezt csak 36 százalék feltételezi. 

A Századvég arra is rákérdezett, hogy az az állítás, miszerint „kockázatos választás, nem tudni, mi történne, ha ő vezetné az országot” inkább kire igaz: Orbán Viktorra vagy Magyar Péterre? 

A válaszadók 54 százaléka Magyar Pétert kockázatos választásnak tartja, és nem tudja, mi történne, ha ő vezetné az országot.

A magyarok által látott magas kockázat jól tükrözi a Tisza Párt ambivalens viszonyát a brüsszeli elvárásokhoz, azoknak akár a magyar emberek és a magyar nemzetgazdaság érdekeivel szembemenő, feltételezett kiszolgálását. Jó példa erre, hogy miközben a Tisza politikusai nyilatkozataikban „nem támogatják Ukrajna gyorsított uniós felvételét”, addig a vezető brüsszeli politikusok már 2027-es csatlakozási dátumról beszélnek. 

Forrás: Századvég 

A biztos választás jelszavával kampányoló Fidesz elnökénél csak 39 százalék válaszolt úgy, hogy nem tudja, milyen irányba vezetné az országot. A számok alapján Orbán Viktor politikáját Magyar Péteréhez képest a magyarok jóval kiszámíthatóbbnak és kevéssé kockázatosnak tartják.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a szombathelyi Haladás Sportkomplexumban 2026. február 7-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Kaiser Ákos)


