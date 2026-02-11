Melyik politikus nem engedi háborúba sodródni Magyarországot és ki az, aki meg tudja őrizni a békét? A Századvég februári kutatásában arra volt kíváncsi, hogy a miniszterelnök és kihívója közül a magyarok melyik politikusról gondolják, hogy nem engedi háborúba sodródni az országot és kinél látják a béke megőrzésének nagyobb esélyét?

Forrás: Századvég

A kapott eredmények szerint

a válaszadók többsége – 52 százalék – szerint Orbán Viktor nem engedné háborúba sodródni az országot, és meg tudná őrizni a békét. Magyar Péterről ezt csak 36 százalék feltételezi.

A Századvég arra is rákérdezett, hogy az az állítás, miszerint „kockázatos választás, nem tudni, mi történne, ha ő vezetné az országot” inkább kire igaz: Orbán Viktorra vagy Magyar Péterre?

A válaszadók 54 százaléka Magyar Pétert kockázatos választásnak tartja, és nem tudja, mi történne, ha ő vezetné az országot.

A magyarok által látott magas kockázat jól tükrözi a Tisza Párt ambivalens viszonyát a brüsszeli elvárásokhoz, azoknak akár a magyar emberek és a magyar nemzetgazdaság érdekeivel szembemenő, feltételezett kiszolgálását. Jó példa erre, hogy miközben a Tisza politikusai nyilatkozataikban „nem támogatják Ukrajna gyorsított uniós felvételét”, addig a vezető brüsszeli politikusok már 2027-es csatlakozási dátumról beszélnek.

