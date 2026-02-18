Lázár János: Ukrajna lábbal tiporja a magyar kisebbség jogait + videó

– Ha egy háborús országban 150 ezer honfitársunk él, nincs miről vitatkozni – fogalmazott Lázár János, aki szerint Ukrajna lábbal tiporja a magyar kisebbség jogait, és az utóbbi időben elhangzott fenyegetések miatt határozott magyar válasz szükséges.

Lázár János közlekedési és építési miniszter. Forrás: Facebook

Lázár János közlekedési és építési miniszter a közösségi oldalára feltöltött videóban arról beszélt, hogy

egy ukrán főtiszt kijelentése – miszerint ha sokat pofáznak a magyarok, majd lerohanják őket – elfogadhatatlan, és szerinte jól mutatja, hogy ide jutottunk és itt tartunk.

Lázár János úgy fogalmazott: ha egy háborúban álló ország területén 150 ezer magyar él, akkor Magyarország számára nem lehet kérdés, hogy ki kell maradnia a konfliktusból.

Szerinte a kárpátaljai magyar közösség helyzete miatt a háborúról és Ukrajnáról szóló viták másodlagosak, mert nincs miről beszélni, amikor honfitársaink biztonsága a tét.

A miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy

Ukrajna lábbal tiporja a magyar kisebbség jogait, és az utóbbi időszak fejleményei csak tovább erősítik azt az álláspontot, hogy Magyarországnak határozottabban kell fellépnie.

Ennek egyik eszközeként az ukrán európai uniós csatlakozási folyamat blokkolását nevezte meg.

– Minden korszakban akadt kihívás, verseny, kísérlet arra, hogy eltöröljenek vagy leigázzanak bennünket – fogalmazott, hozzátéve: a mostani kijelentések szégyenteljesek, és határozott magyar választ igényelnek.

Borítókép: Ukrán katonák egy kisteherautó közelében a frontvonalon Donyeck megyében (Fotó: AFP)