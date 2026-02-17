Szinte megbénult a forgalom az M1-esen, az M7-esen is torlódás van

Komoly torlódások alakultak ki kedden az M1-es és az M7-es autópályán a főváros irányába, több szakaszon is jelentős menetidő-növekedéssel kell számolniuk az autósoknak – olvasható az Útinform oldalán.
Az M1-es autópályán Budapest felé, a 22-es kilométernél egy műszaki hibás jármű vesztegel az átterelt sávon, ami miatt a torlódás meghaladta a 3 kilométert.
A helyzetet súlyosbítja, hogy Komárom térségében korábban baleset történt a sztráda Budapest felé vezető oldalán. A 86-os kilométernél mindkét irányban 2–3 kilométeres kocsisor alakult ki.
Nem jobb a helyzet az M7-es autópályán sem: Budapest irányába, Törökbálint térségében lassulásra és torlódásra kell készülni.
A főváros környéki utakon is élénk a forgalom.
Az M0-s autóút keleti szektorán Pécel és Vecsés között mindkét irányban zsúfoltak a sávok, míg az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-s csomóponttól befelé szintén erős a forgalom.
Nagy a járműsűrűség a 10-es főúton a solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Leányfalu és Budakalász között, a 31-es főúton Maglód térségétől, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti felől a főváros irányába. A Csepel-sziget útjain is lassabb haladásra kell készülni.
