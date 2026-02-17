Rendkívüli

Orbán Balázs: A magyar-amerikai kapcsolatok alapja a két ország vezetője közötti szívélyes viszony + videó

Szinte megbénult a forgalom az M1-esen, az M7-esen is torlódás van

Komoly dugók bénítják az M1-est és az M7-est a főváros irányába, több szakaszon 2–3 kilométeres kocsisor torlódik.

2026. 02. 17. 8:42
Komoly torlódások alakultak ki kedden az M1-es és az M7-es autópályán a főváros irányába, több szakaszon is jelentős menetidő-növekedéssel kell számolniuk az autósoknak – olvasható az Útinform oldalán. 

20251222 Budapest Forgalom az M3-as autópályán fotó: Havran Zoltán (HZ) MW
Illusztráció (Fotó: Havran Zoltán / MW)

Az M1-es autópályán Budapest felé, a 22-es kilométernél egy műszaki hibás jármű vesztegel az átterelt sávon, ami miatt a torlódás meghaladta a 3 kilométert. 

A helyzetet súlyosbítja, hogy Komárom térségében korábban baleset történt a sztráda Budapest felé vezető oldalán. A 86-os kilométernél mindkét irányban 2–3 kilométeres kocsisor alakult ki.

Nem jobb a helyzet az M7-es autópályán sem: Budapest irányába, Törökbálint térségében lassulásra és torlódásra kell készülni.

A főváros környéki utakon is élénk a forgalom. 

Az M0-s autóút keleti szektorán Pécel és Vecsés között mindkét irányban zsúfoltak a sávok, míg az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-s csomóponttól befelé szintén erős a forgalom.

Nagy a járműsűrűség a 10-es főúton a solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Leányfalu és Budakalász között, a 31-es főúton Maglód térségétől, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti felől a főváros irányába. A Csepel-sziget útjain is lassabb haladásra kell készülni.

