Szinte megbénult a forgalom az M1-esen, az M7-esen is torlódás van

Komoly torlódások alakultak ki kedden az M1-es és az M7-es autópályán a főváros irányába, több szakaszon is jelentős menetidő-növekedéssel kell számolniuk az autósoknak – olvasható az Útinform oldalán.

Az M1-es autópályán Budapest felé, a 22-es kilométernél egy műszaki hibás jármű vesztegel az átterelt sávon, ami miatt a torlódás meghaladta a 3 kilométert.

A helyzetet súlyosbítja, hogy Komárom térségében korábban baleset történt a sztráda Budapest felé vezető oldalán. A 86-os kilométernél mindkét irányban 2–3 kilométeres kocsisor alakult ki.

Nem jobb a helyzet az M7-es autópályán sem: Budapest irányába, Törökbálint térségében lassulásra és torlódásra kell készülni.

A főváros környéki utakon is élénk a forgalom.

Az M0-s autóút keleti szektorán Pécel és Vecsés között mindkét irányban zsúfoltak a sávok, míg az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-s csomóponttól befelé szintén erős a forgalom.

Nagy a járműsűrűség a 10-es főúton a solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Leányfalu és Budakalász között, a 31-es főúton Maglód térségétől, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti felől a főváros irányába. A Csepel-sziget útjain is lassabb haladásra kell készülni.

