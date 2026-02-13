Már készül Orbán Viktor évértékelő beszéde

„Készül az évértékelő beszéd. Már fél oldal meg is van. Hosszú éjszaka lesz!” – írta a közösségi oldalán a miniszterelnök.

Mint lapunk megírta, Orbán Viktor a héten jelentette be, hogy február 14-én tartja évértékelő beszédét. Immár hagyomány, hogy a miniszterelnök februárban értékeli a mögöttünk hagyott esztendőt. Mivel két hónap múlva országgyűlési választások lesznek, így várhatóan

a szokásosnál is nagyobb érdeklődés fogja övezni az évértékelőt.

A kormányfő jellemzően nem a szűkebb éves keretek között szokott értékelni, a beszéde tágabb kitekintést nyújt, stratégiai ívvel. A miniszterelnök évértékelő beszédei leginkább a tusványosi nyári szabadegyetemen elmondott helyzetértékelésekhez hasonlók, amelyekben szintén komplexen vázolja fel a hazánk előtt álló kihívásokat és ismerteti a kormány teendőit.

Az évértékelőn jelen lesz munkatársunk, és lapunk internetes kiadása élőben számol be a beszédről.