Orbán Viktor: Fórum előtt kell az üzemanyag + videó

Még egy gyors kávé és néhány közös szelfi – kiderült Orbán Viktor legfrissebb videójából, amit a közösségi oldalára tett ki, hogy hogyan is készül a kormányfő az országjárás során egy-egy fellépésre.

Forrás: Facebook

Mint ahogyan arról lapunk is beszámolt, Komárom a mai állomása annak az országjárásnak, ami hétfőn kezdődött meg. A miniszterelnök eddig Mórahalmon és Mártélyon tett látogatást Lázár János építési és közlekedési miniszterrel.