Orbán Viktor: Fórum előtt kell az üzemanyag + videó

Dübörög a miniszterelnöki országjárás.

Magyar Nemzet
2026. 02. 03. 18:01
Orbán Viktor Forrás: Facebook
Még egy gyors kávé és néhány közös szelfi – kiderült Orbán Viktor legfrissebb videójából, amit a közösségi oldalára tett ki, hogy hogyan is készül a kormányfő az országjárás során egy-egy fellépésre.

Forrás: Facebook

Mint ahogyan arról lapunk is beszámolt, Komárom a mai állomása annak az országjárásnak, ami hétfőn kezdődött meg. A miniszterelnök eddig Mórahalmon és Mártélyon tett látogatást Lázár János építési és közlekedési miniszterrel. 

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook) 


Fontos híreink

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
