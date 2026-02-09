orbán viktorháborúbill clinton

Orbán Viktor: Lehet nemet mondani, ha van vér a pucában + videó

Egy 1999-es telefonhívás történetét osztotta meg új videójában Orbán Viktor. Bill Clinton akkor háborús szerepvállalást kért Magyarországtól, amit a kabinet visszautasított.

Magyar Nemzet
2026. 02. 09. 10:58
– Lehet nemet mondani, ha van vér a pucában – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök új videójában, melyben a digitális polgári körök (DPK) szombathelyi, háborúellenes gyűlésén elmondott felszólalásából idézett. A kormányfőt 1999-ben Bill Clinton akkori amerikai elnök arra kérte, hogy Magyarország nyisson új frontot déli szomszédunk, Jugoszlávia ellen.

Former US President Bill Clinton prepares to speak to the congregation during morning service at Mount Zion Baptist Church as he campaigns for Vice President Kamala Harris in Albany, Georgia, October 13, 2024. The former president is stumping for Vice President Harris days before early voting starts in Georgia. (Photo by Logan Cyrus / AFP)
Bill Clinton amerikai elnök (Fotó: AFP/Logan Cyrus)

A kormányfő a délszláv háború idején kapott telefonhívást az akkori amerikai elnöktől. Elmondása szerint az Egyesült Államok azt kérte Magyarországtól, hogy támadja meg a szerbeket. Orbán Viktor úgy fogalmazott: ahhoz, hogy Magyarország kimaradjon a konfliktusból,

az kellett, hogy a kormány nemet mondjon.

A mai helyzetre is érvényes az üzenet, miszerint Magyarország érdeke a béke, és „soha többé háborút”.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a háborúellenes gyűlésen (Forrás: MTI/Kaiser Ákos)

               
       
       
       

