Orbán Viktor: Lehet nemet mondani, ha van vér a pucában + videó

– Lehet nemet mondani, ha van vér a pucában – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök új videójában, melyben a digitális polgári körök (DPK) szombathelyi, háborúellenes gyűlésén elmondott felszólalásából idézett. A kormányfőt 1999-ben Bill Clinton akkori amerikai elnök arra kérte, hogy Magyarország nyisson új frontot déli szomszédunk, Jugoszlávia ellen.

Bill Clinton amerikai elnök (Fotó: AFP/Logan Cyrus)

A kormányfő a délszláv háború idején kapott telefonhívást az akkori amerikai elnöktől. Elmondása szerint az Egyesült Államok azt kérte Magyarországtól, hogy támadja meg a szerbeket. Orbán Viktor úgy fogalmazott: ahhoz, hogy Magyarország kimaradjon a konfliktusból,

az kellett, hogy a kormány nemet mondjon.

A mai helyzetre is érvényes az üzenet, miszerint Magyarország érdeke a béke, és „soha többé háborút”.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a háborúellenes gyűlésen (Forrás: MTI/Kaiser Ákos)