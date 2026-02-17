Nagy razziát indított a rendőrség, rengeteg sofőr megbukott

Az elmúlt heti országos közúti akció során több mint 153 ezer ellenőrzést hajtott végre a rendőrség, 292 járművezetővel szemben indult eljárás − közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK).

Illusztráció. Fotó: Shutterstock/Jeremy Clein

A rendőrség február 9. és 15. között alkohol- és drogellenőrzési akciót tartott,

egy hét alatt 153 729 járművezetőt ellenőriztek.

Büntetőeljárás 166 sofőrrel szemben ittas járművezetés, 13 esetben pedig bódult járművezetés miatt indult. Az akció során a rendőrök 15 kábítószerrel kapcsolatos, egy lőfegyverrel összefüggő és hat tulajdon elleni bűncselekményt tártak fel, valamint 58 körözött embert fogtak el.