Nagy razziát indított a rendőrség, rengeteg sofőr megbukott

Az elmúlt heti országos közúti akció során több mint 153 ezer ellenőrzést hajtott végre a rendőrség, 292 járművezetővel szemben indult eljárás − közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK).
A rendőrség február 9. és 15. között alkohol- és drogellenőrzési akciót tartott,
egy hét alatt 153 729 járművezetőt ellenőriztek.
Büntetőeljárás 166 sofőrrel szemben ittas járművezetés, 13 esetben pedig bódult járművezetés miatt indult. Az akció során a rendőrök 15 kábítószerrel kapcsolatos, egy lőfegyverrel összefüggő és hat tulajdon elleni bűncselekményt tártak fel, valamint 58 körözött embert fogtak el.
