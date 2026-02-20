Rendkívüli

Megérkezett Orbán Viktor, fontos feladat vár rá a reptéren – kövesse nálunk élőben! + videó

robbanóeszközt találtakmagyar honvédségcsörsz park

Robbanóeszközt találtak egy fővárosi parkban, kiürítik a környéket

Lezárták a XII. kerületi Csörsz parkot pénteken reggel kilenc órától, miután szerdán feltételezett robbanóeszközt találtak a területen. A tűzszerészi vizsgálat idejére a környező utcákat is kiürítik.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 20. 9:22
Lezárták pénteken kilenc órától a XII. kerületi Csörsz parkot, ahol szerdán egy feltételezett robbanóeszközt találtak, a tűzszerészi művelet idejére a park környékét is kiürítik – közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének készenléti sajtószolgálata.

Feltételezett robbanóeszközt találtak a Csörsz parkban – képünk illusztráció (Forrás: Facebook)

A tájékoztatás szerint szerdán érkezett a rendőrségi bejelentés a Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletére, hogy

a Csörsz parkban, parkrendezés során egy feltételezett robbanóeszközt találtak.

A rendőrség pénteken kilenc órától az azonosítás idejére a Csörsz park teljes területét, valamint a vonzáskörzetébe tartozó Csörsz utcát és Avar utcát mintegy száz méter sugarú körben kiüríti és lezárja.

Az intézkedés előreláthatólag 197 lakást érint.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

