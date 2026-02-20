Robbanóeszközt találtak egy fővárosi parkban, kiürítik a környéket

Lezárták pénteken kilenc órától a XII. kerületi Csörsz parkot, ahol szerdán egy feltételezett robbanóeszközt találtak, a tűzszerészi művelet idejére a park környékét is kiürítik – közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének készenléti sajtószolgálata.

A tájékoztatás szerint szerdán érkezett a rendőrségi bejelentés a Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletére, hogy

a Csörsz parkban, parkrendezés során egy feltételezett robbanóeszközt találtak.

A rendőrség pénteken kilenc órától az azonosítás idejére a Csörsz park teljes területét, valamint a vonzáskörzetébe tartozó Csörsz utcát és Avar utcát mintegy száz méter sugarú körben kiüríti és lezárja.

Az intézkedés előreláthatólag 197 lakást érint.

