Budapestre érkezik Marco Rubio amerikai külügyminiszter, fontos tárgyalások következnek

Súlyos járvány tombol a Balatonnál, a hatóságok a lakosság segítségét kérik

A szakemberek figyelmeztetnek: mindenki maradjon távol a fertőzött egyedektől.

2026. 02. 15. 12:36
Fotó: Sóki Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Az országszerte fertőző madárinfluenza a Balatonnál is felütötte a fejét, több bejelentés is érkezett elhullott állatokról.

A madárinfluenza terjedésében szerepet játszott a kemény fagy is: a madarak a kevés nyílt vízfelületre zsúfolódtak össze
(Fotó: veol.hu/Fülöp Ildikó)

A Balaton szinte minden településén felütötte a fejét a probléma, szakemberek vizsgálták az elhullott tetemeket.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szerint országos a probléma, de tájékoztatást adtak ki arról is, hogy milyen tünetekre érdemes figyelni, valamint arra is figyelmeztettek, hogy ne próbáljuk megfogni sem az élő, sem pedig az elhullott példányokat.

Ha gyanús állatot észlelünk, bejelentést tehetünk a Nébih zöldszámán (06-80/263-244), illetve a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság elérhetőségein is.

A további részleteket a veol.hu cikkében olvashatják el IDE kattintva.

A Veol.hu friss felvételeket is készített a jeges Balatonról, amelynek felolvadása tovább súlyosbíthatja a járvány terjedését:

Borítókép: Illusztráció, nő egy laboratóriumban (Fotó: Sóki Tamás/MTI)


