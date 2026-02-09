Új, csúcstechnológiás CT-berendezést kapott az Ajkai Magyar Imre Kórház + videó

– Megérkezett az új CT! A magyar kormány országos diagnosztikai modernizációs programjának részeként vadonatúj, csúcstechnológiás CT-berendezést kapott az Ajkai Magyar Imre Kórház – számolt be a beruházásról a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Takács Péter, aki videón is bemutatta a korszerű berendezést.

Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára Fotó: Vajda János / MTI

A Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára hangsúlyozta, hogy az új CT lényegesen korszerűbb a korábbi berendezésnél.

Részletesebb, nagyobb felbontású képet ad,

pontosabb diagnózist tesz lehetővé,

növeli a vizsgálatok biztonságát

és gyorsítja az ellátás menetét

– sorolta az államtitkár.

Takács Péter közölte, hogy a beruházás nem csupán az eszköz cseréjére terjedt ki. A CT-hez kapcsolódó helyiségek teljes körű felújításon estek át, modernizálták a fűtési és hűtési rendszert, valamint új elektromos hálózat és burkolat készült.

Hozzátette: a kivitelezés ideje alatt mobil CT biztosította a folyamatos betegellátást, így a diagnosztikai vizsgálatok zavartalanul folytak. Az államtitkár kiemelte, hogy a fejlesztés kézzelfogható előnyt jelent az ajkaiak és a térség betegei számára.

Ez a fejlesztés nemcsak technológiai előrelépés, hanem valódi szolgálat az ajkaiaknak – és mindenkinek, aki itt kap ellátást

– fogalmazott.

Takács Péter felhívta a figyelmet arra, hogy az Országos diagnosztikai gyorsító program keretében országos szinten is jelentős fejlesztések valósulnak meg.

„A program keretében két ütemben 40 milliárd forintból 31 CT- és 12 MR-berendezést telepítünk és újítunk meg a kórházakban” – hívta fel a figyelmet, hozzátéve, hogy a várólisták rövidítése a legfőbb célja a fejlesztéseknek.