Meggyanúsította a rendőrség azt a férfit, aki ellophatta Egressy Mátyás telefonját

országos diagnosztikai gyorsító programajkai magyar imre kórházfejlesztésTakács Péter

Új, csúcstechnológiás CT-berendezést kapott az Ajkai Magyar Imre Kórház + videó

Az országos diagnosztikai modernizációs program részeként vadonatúj CT-készüléket kapott az Ajkai Magyar Imre Kórház – közölte Takács Péter. A Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára hangsúlyozta, hogy a fejlesztés a diagnosztikai pontosság növelését, a betegbiztonság erősítését és az ellátás gyorsítását szolgálja.

Forrás: Facebook2026. 02. 09. 16:01
– Megérkezett az új CT! A magyar kormány országos diagnosztikai modernizációs programjának részeként vadonatúj, csúcstechnológiás CT-berendezést kapott az Ajkai Magyar Imre Kórház – számolt be a beruházásról a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Takács Péter, aki videón is bemutatta a korszerű berendezést. 

Ózd, 2025. december 15. Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára beszédet mond az Ózdi Almási Balogh Pál Kórház új CT-készülékének átadásán 2025. december 15-én. MTI/Vajda János
Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára Fotó: Vajda János / MTI 

A Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára hangsúlyozta, hogy az új CT lényegesen korszerűbb a korábbi berendezésnél.

  • Részletesebb, nagyobb felbontású képet ad,
  • pontosabb diagnózist tesz lehetővé,
  • növeli a vizsgálatok biztonságát
  • és gyorsítja az ellátás menetét

– sorolta az államtitkár. 

Takács Péter közölte, hogy a beruházás nem csupán az eszköz cseréjére terjedt ki. A CT-hez kapcsolódó helyiségek teljes körű felújításon estek át, modernizálták a fűtési és hűtési rendszert, valamint új elektromos hálózat és burkolat készült.

Hozzátette: a kivitelezés ideje alatt mobil CT biztosította a folyamatos betegellátást, így a diagnosztikai vizsgálatok zavartalanul folytak. Az államtitkár kiemelte, hogy a fejlesztés kézzelfogható előnyt jelent az ajkaiak és a térség betegei számára.

Ez a fejlesztés nemcsak technológiai előrelépés, hanem valódi szolgálat az ajkaiaknak – és mindenkinek, aki itt kap ellátást

– fogalmazott. 

Takács Péter felhívta a figyelmet arra, hogy az Országos diagnosztikai gyorsító program keretében országos szinten is jelentős fejlesztések valósulnak meg.

„A program keretében két ütemben 40 milliárd forintból 31 CT- és 12 MR-berendezést telepítünk és újítunk meg a kórházakban” – hívta fel a figyelmet, hozzátéve, hogy a várólisták rövidítése a legfőbb célja a fejlesztéseknek. 

Takács Péter január 15-én jelentette be, hogy az Országos Mentőszolgálat flottája 38 új, korszerű mentőautóval bővült Budapesten, ezzel zárult le egy 101 járműből álló országos beszerzés. – A kormány 1160 ügyeleti és mentési feladatot ellátó mentőautót cserélt le az elmúlt években – közölte az államtitkár. 

Borítókép: Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára (k) az Ózdi Almási Balogh Pál Kórház új CT-készülékének átadásán 2025. december 15-én (MTI/Vajda János)


