Új, csúcstechnológiás CT-berendezést kapott az Ajkai Magyar Imre Kórház + videó

– Megérkezett az új CT! A magyar kormány országos diagnosztikai modernizációs programjának részeként vadonatúj, csúcstechnológiás CT-berendezést kapott az Ajkai Magyar Imre Kórház – számolt be a beruházásról a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Takács Péter, aki videón is bemutatta a korszerű berendezést.
A Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára hangsúlyozta, hogy az új CT lényegesen korszerűbb a korábbi berendezésnél.
- Részletesebb, nagyobb felbontású képet ad,
- pontosabb diagnózist tesz lehetővé,
- növeli a vizsgálatok biztonságát
- és gyorsítja az ellátás menetét
– sorolta az államtitkár.
Takács Péter közölte, hogy a beruházás nem csupán az eszköz cseréjére terjedt ki. A CT-hez kapcsolódó helyiségek teljes körű felújításon estek át, modernizálták a fűtési és hűtési rendszert, valamint új elektromos hálózat és burkolat készült.
Hozzátette: a kivitelezés ideje alatt mobil CT biztosította a folyamatos betegellátást, így a diagnosztikai vizsgálatok zavartalanul folytak. Az államtitkár kiemelte, hogy a fejlesztés kézzelfogható előnyt jelent az ajkaiak és a térség betegei számára.
Ez a fejlesztés nemcsak technológiai előrelépés, hanem valódi szolgálat az ajkaiaknak – és mindenkinek, aki itt kap ellátást
– fogalmazott.
Takács Péter felhívta a figyelmet arra, hogy az Országos diagnosztikai gyorsító program keretében országos szinten is jelentős fejlesztések valósulnak meg.
„A program keretében két ütemben 40 milliárd forintból 31 CT- és 12 MR-berendezést telepítünk és újítunk meg a kórházakban” – hívta fel a figyelmet, hozzátéve, hogy a várólisták rövidítése a legfőbb célja a fejlesztéseknek.
Takács Péter január 15-én jelentette be, hogy az Országos Mentőszolgálat flottája 38 új, korszerű mentőautóval bővült Budapesten, ezzel zárult le egy 101 járműből álló országos beszerzés. – A kormány 1160 ügyeleti és mentési feladatot ellátó mentőautót cserélt le az elmúlt években – közölte az államtitkár.
