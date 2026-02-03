Thürmer Gyula: Mi is elutasítjuk a háborút, nem akarunk belesodródni

A Magyar Munkáspárt elindul a választáson, terveink szerint 80 egyéni választókerületben állítunk jelöltet – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Thürmer Gyula. A Magyar Munkáspárt elnöke közölte, idén választási koalícióban állnak a rajtvonalhoz a Szolidaritás Pártjával, melynek vezetője Székely Sándor.

Arra a felvetésre, hogy más pártokhoz hasonlóan gondolkodnak-e a későbbiekben a visszalépésen a Tisza javára, Thürmer Gyula leszögezte, a 2026-os választás sajátos helyzetben történik, Európa háborúban áll Oroszországgal, súlyosak a gazdasági gondok, itt nem egyszerűen arról van szó, hogy képviselőket, alternatívát választunk.

Mi sok mindenben nem értünk egyet a Fidesszel, de a háborút mi is elutasítjuk, nem akarunk belesodródni, és tiszteljük mindazt, amit a kormány tesz a magyar emberekért, dolgozókért. Mi nem akarjuk leváltani a Fideszt. Bíráljuk, de sokkal többet tehet a hazáért most, mint amit a liberális ellenzék tenne

– hangsúlyozta Thürmer Gyula.

A pártelnök Magyar Péter és a Tisza programjáról azt mondta, a párt elképzelése kristálytiszta, két út van Európában: az egyik a nemzeti erőkre való támaszkodás, a másik a bankok, a multinacionális tőke előtti szabad út megnyitása. – Ez utóbbit képviseli a Tisza Párt. Ezt meg lehet csinálni, de iszonyú áldozatai lennének, és

mi nem akarjuk, hogy az európai nagytőke gazdagodását a magyar dolgozók verejtékével és vérével fizettessék meg. A háborút pedig végképp nem akarjuk

– szögezte le. Hozzátette, a Tisza mindeddig nem kereste meg a Magyar Munkáspártot, de ha meg is tenné, akkor sem lépnek vissza. – A Munkáspárt 36 éve a dolgozó emberek mellett áll, és ezt nem adjuk fel most sem – közölte Thürmer Gyula.

Ismert, az utóbbi hetekben sorra lépnek vissza a választási megméretéstől az ellenzéki pártok, többségük azzal indokolva döntését, hogy így adnak esélyt Magyar Péternek és a kormányváltásnak.

A visszalépések mögött azonban sokkal inkább az állhat, hogy ezek a pártok egyszerűen nem tudnának megfelelő mennyiségű ajánlást gyűjteni, így útközben mindenképpen elbuknának.

Ezt az utat választotta elsőként a Momentum, őket pedig mára követte Vona Gábor Második Reformkora, az LMP, a Megoldás Mozgalom, és a Magyar Szocialista Párt is, amely 36 év után nem indul egy választáson.