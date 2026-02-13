bíróLaczó AdrienntűzfalcsoportJuszt László

Politikai nyomásgyakorlást vetít előre a Tisza igazságügyi terve + videó

Újabb felvétel bizonyítja, hogy Magyar Péter pártja nekimenne az igazságszolgáltatásnak. A jelenleg ügyvédként praktizáló Laczó Adrienn – akit a Tisza alelnöke, Tarr Zoltán „kirúgott bíraként” emlegetett elismerve, hogy szokott vele egyeztetni – a korábban jogerősen elítélt Juszt Lászlóval felváltva gyalázta a legfőbb bírói testületet és főleg annak hivatalban lévő vezetőjét, valamint a kormányt.

Magyar Nemzet
Forrás: Tűzfalcsoport2026. 02. 13. 11:05
A kisebb, helyi bíróságok megbélyegzése, a Kúria lejáratási kísérlete és az ügyészséggel szembeni elvárások is megfogalmazódtak a korábban jogerősen elítélt Juszt László tavaly novemberi műsorában, amely Az igazságszolgáltatás mára megszűnt létezni Laczó Adrienn volt bíró szerint alcímet viseli – hívja fel a figyelmet legújabb bejegyzésében a Tűzfalcsoport

A portál a felvétel kapcsán felidézi, hogy Juszt vendége az a Laczó Andrienn volt, akiről Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke egy korábbi fórumon azt mondta, hogy  a „kiugrott bíróval” dolgoznak egy „igazságügyi helyreállítási terven” – azaz előre bejelentik, hogy ha hatalomra kerülnek, nekimennek a teljes igazságügyi rendszernek. 

„Én elmondhatom, mert most már ez nem titok, én a héten találkoztam Laczó Adriennel, aki a kiugrott bíra, a neve talán ismerős, és van egy egyesületük, aminek a nevét most nem mondom, de abszolút nyilvános, és ők ebben az egyesületben foglalkoznak azzal, hogy hogyan lehetne az országot, az igazságszolgáltatást visszaállítani, visszavezetni ahhoz, amiről nagyon komoly munkával, nagyon sok okos ember sok energiabefektetésével eltérítették az országot” – idézi a Tűzfalcsoport Tarr szavait. 

Juszt Laszlo beszedet mond
Juszt László Fotó: MW

A korábban lopás miatt jogerősen elítélt Juszt László a beszélgetés során többször arra terelte a szót, hogy Magyarországon mennyire képesek a bírók külső befolyástól mentesen dönteni. Egy ilyen felvetésre Laczó Adrienn azt mondta: tapasztalata szerint minél kisebb egy bíróság, annál nehezebb ellenállni a felülről érkező elvárásoknak, ugyanakkor ezt konkrét bizonyítékkal nem támasztotta alá.

A műsor későbbi részében Juszt egy korábbi nyilatkozatra hivatkozva azt állította, hogy Laczó megbízott kollégiumvezetőként arról beszélt: a bírók hovatartozásának ismerete befolyásolhatja az ügyek kiosztását. Laczó itt ellentmondásba került saját korábbi kijelentésével, és igyekezett cáfolni az idézetet, míg a műsorvezető kitartott amellett, hogy szó szerinti idézésről van szó. A vita lezárásaként Laczó – aki jelenleg ügyvédként dolgozik – úgy próbálta rövidre zárni a témát, hogy személyes ismeretségekre hivatkozva beszélt a bírókkal folytatott informális beszélgetéseiről.

A műsorban 

Juszt és Laczó felváltva gyalázták a legfőbb bírói testületet és főleg annak hivatalban lévő vezetőjét és ehhez kapcsolódóan persze a kormányt. 

A „bukott bíra” egyenesen odáig ment, hogytételes cáfolható valótlanságot állított, mondván, hogy szerinte a Kúria elnökének, Varga Zs. Andrásnak „két nap bírói gyakorlata sem volt meg”, de a Tisza Párt igazságügyi programírója az ügyészséget is célkeresztjébe vette.  „Az ügyészségnél azért nagyobb elvárás lenne az, ha az egyes ügyész, amikor megkapja az ügyet, abban önállóan függetlenül dönthessen, hát tudjuk, hogy nem ez a helyzet. Ezt mindenki látja, hogy ez nem így zajlik. Sajnos” – fogalmazott. 

A beszélgetés vége felé egy drámai hangvételű „egyáltalán helyreállítható-e a a jogállam?” Juszt kérdés következett, amire Laczó Adrienn azt a „megnyugtató” választ adta, hogy „hát ha nem is kell meg erőszakolni, de okosan kell használni” megismételve a Tarr Zoltán által már használt jelzőt arra, hogy Laczó szerint „azért ennek megvan a módja” – összegez a tényfeltáró blog.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MW)


