letartóztatásgyanúsítottfővárosi törvényszék

Újabb három hónapra rács mögött marad a fitneszmodell brutális megölésével gyanúsított férfi

A Budai Központi Kerületi Bíróság három hónappal meghosszabbította annak a férfinak a letartóztatását, akit egy fitneszmodellként ismert nő meggyilkolásával gyanúsítanak. A döntést a szökés, a befolyásolás és a bűnismétlés veszélye indokolta.

Magyar Nemzet
2026. 02. 18. 17:27
Fotó: Aroni's cottage Forrás: Shutterstock
Meghosszabbította a fitneszmodell megölésével gyanúsított férfi letartóztatását Budai Központi Kerületi Bíróság – tudatta a Fővárosi Törvényszék szerdán közleményben.

A meggyilkolt fitneszmodell  Forrás: Facebook

Mint írták, a megalapozott gyanú szerint a férfi elhatározta, hogy egy prostituált megölésével szerez pénzt. A sértett „szexuális szolgáltatás nyújtása céljából” fogadta a férfit január 5-én Angyalföldön. A gyanúsított késsel többször megszúrta és egyéb módon is bántalmazta a nőt, aki a helyszínen életét vesztette. Az ügyészség 

indítványozta a férfi letartóztatásának meghosszabbítását „jelenlétének biztosítása érdekében”, továbbá azért, hogy megakadályozza a bizonyítás befolyásolását és a bűnismétlés lehetőségét.

A nyomozási bíró megállapította, hogy „a szökés, elrejtőzés, az eljárás befolyásolásának és újabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény elkövetésének veszélye továbbra is megalapozottan feltételezhető, tekintettel a vizsgált bűncselekmény jellegére, az elkövetés körülményeire, a bűncselekmény nyomainak eltüntetésére tett kísérletre, a kiszabható büntetés mértékére, a férfi kiszámíthatatlan viselkedésére és feltételezhető társadalomra veszélyességére” – írták.

„A Budai Központi Kerületi Bíróság

 a gyanúsított részéről nem feltételez olyan mértékű önkéntes jogkövetési hajlandóságot és képességet, hogy enyhébb korlátozást rendeljen el, így három hónappal meghosszabbította a kényszerintézkedést, melyet a férfi bizonytalan pszichés állapota miatt az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyintézetben kell végrehajtani" 

– közölte a törvényszék.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

