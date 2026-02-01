magyar pétertisza pártkudarcprojektaktivista

Újabb tiszás projekt fuccsolt be

A korábbiakhoz hasonlóan ismét léket kapott a tiszások vitorlása, megint a szimpatizánsok hiánya okoz komoly gondot.

Munkatársunktól
2026. 02. 01. 18:25
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka
Miközben Magyar Péter rendszeresen azt állítja, aktivisták hadseregével rendelkezik, csendben elhasalt egy, a párt számára kulcsfontosságú projekt. A Tisza Párt nemrég ugyanis egy, az aktivistáknak kiküldött levelében tiszás molinók szétosztását reklámozta. Azonban a projekt látványos kudarcot vallott, ugyanis alig valaki ajánlotta fel az ablakát vagy a kerítését Magyar Péternek. 

Forrás: Magyar Nemzet

A befuccsolt tervvel kapcsolatban lapunk informátora elmondta, 

az aktivisták jó része, még a leginkább elvetemültek sem hajlandók vállalni a lakóhelyükön, hogy Magyar Pétert támogatják.

A forrásunk szerint éppen ezért a plakáthelyekkel kapcsolatos felhívás gyakorlatilag az első pillanattól kudarcra volt ítélve. 

Miután tiszásnak lenni egyre kényelmetlenebb, így az elnökség számára is egyértelművé vált, hogy ez a plakáthely-ötlet teljesen rossz irány

– jegyezte meg az informátor. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

