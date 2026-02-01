Újabb tiszás projekt fuccsolt be

Miközben Magyar Péter rendszeresen azt állítja, aktivisták hadseregével rendelkezik, csendben elhasalt egy, a párt számára kulcsfontosságú projekt. A Tisza Párt nemrég ugyanis egy, az aktivistáknak kiküldött levelében tiszás molinók szétosztását reklámozta. Azonban a projekt látványos kudarcot vallott, ugyanis alig valaki ajánlotta fel az ablakát vagy a kerítését Magyar Péternek.

Forrás: Magyar Nemzet

A befuccsolt tervvel kapcsolatban lapunk informátora elmondta,

az aktivisták jó része, még a leginkább elvetemültek sem hajlandók vállalni a lakóhelyükön, hogy Magyar Pétert támogatják.

A forrásunk szerint éppen ezért a plakáthelyekkel kapcsolatos felhívás gyakorlatilag az első pillanattól kudarcra volt ítélve.

Miután tiszásnak lenni egyre kényelmetlenebb, így az elnökség számára is egyértelművé vált, hogy ez a plakáthely-ötlet teljesen rossz irány

– jegyezte meg az informátor.