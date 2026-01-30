Már az átlagsebességet is mérni fogják az új romániai traffipaxok

2025-ben 146 kilométerrel bővült a kiépített szakaszok száma keleti szomszédunknál. Ugyanakkor ezzel a modernizálással együtt jár a sebesség-ellenőrzés fejlesztése is, ami azt jelenti, hogy a fix traffipaxok mellett megjelennek az átlagsebesség-mérő kamerák is – írta meg a Vezess. A román közútkezelő, a CNAIR (Romániai Országos Útügyi Hatóság) bejelentette:

több száz intelligens térfigyelő kamerát telepítenek a legforgalmasabb országutakra és autópályákra.

A projekt része a nemzeti e-Sigur közlekedésbiztonsági rendszernek. Március elején jár le a határideje annak a közbeszerzési eljárásnak, amelyet 400 darab, radarfunkcióval is ellátott kamera beszerzésére, telepítésére és üzembe helyezésére írtak ki.

A legnagyobb változás az lesz a járművezetők számára, hogy a büntetéseket a jövőben nem kizárólag a pillanatnyi sebességtúllépés, hanem az adott útszakaszon mért átlagsebesség alapján is kioszthatják majd. Mivel a rendszer két pont között éjjel-nappal méri az eltelt időt és a megtett utat, csak a kamerák előtti lassítás nem ment meg a bírságtól. Ez a modell Nyugat-Európában már évek óta működik, és a közelmúltban Bulgária is bevezette ezt a rendszert.

Az e-Sigur rendszerhez tartozó mobil kamerákat 2025 óta használják

Fotó: Román rendőrség

Azonban ahhoz, hogy az átlagsebesség-mérés a gyakorlatban is működjön, fix telepítésű kamerahálózatra van szükség. Mivel Románia ezzel még nem rendelkezik, a fejlesztés nagy technológiai ugrást jelent.

A kamerákat elsősorban balesetveszélyes szakaszokon helyezik el, így nemcsak a DN1-es útra, hanem Románia összes autópályájára is kikerülnek, beleértve a régi A1-es és A2-es szakaszokat is.

2026 második felében élesedik az új rendszer, a büntetések jóváhagyását pedig a rendőrség végzi manuális ellenőrzés alapján, hasonlóan a romániai úthasználati díj (rovinieta) ellenőrzési rendszeréhez.