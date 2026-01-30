autós hírRomániasebességméréstraffipax

Már az átlagsebességet is mérni fogják az új romániai traffipaxok

Keleti szomszédunknál hamarosan már nem lesz elég a traffipax előtt lassítani, mivel egyes autópálya-szakaszokon az átlagsebességet is rögzítik majd az új kamerák.

2026. 01. 30. 16:22
Forrás: Román rendőrség
2025-ben 146 kilométerrel bővült a kiépített szakaszok száma keleti szomszédunknál. Ugyanakkor ezzel a modernizálással együtt jár a sebesség-ellenőrzés fejlesztése is, ami azt jelenti, hogy a fix traffipaxok mellett megjelennek az átlagsebesség-mérő kamerák is – írta meg a Vezess. A román közútkezelő, a CNAIR (Romániai Országos Útügyi Hatóság) bejelentette: 

több száz intelligens térfigyelő kamerát telepítenek a legforgalmasabb országutakra és autópályákra.

A projekt része a nemzeti e-Sigur közlekedésbiztonsági rendszernek. Március elején jár le a határideje annak a közbeszerzési eljárásnak, amelyet 400 darab, radarfunkcióval is ellátott kamera beszerzésére, telepítésére és üzembe helyezésére írtak ki.

A legnagyobb változás az lesz a járművezetők számára, hogy a büntetéseket a jövőben nem kizárólag a pillanatnyi sebességtúllépés, hanem az adott útszakaszon mért átlagsebesség alapján is kioszthatják majd. Mivel a rendszer két pont között éjjel-nappal méri az eltelt időt és a megtett utat, csak a kamerák előtti lassítás nem ment meg a bírságtól. Ez a modell Nyugat-Európában már évek óta működik, és a közelmúltban Bulgária is bevezette ezt a rendszert. 

Az e-Sigur rendszerhez tartozó mobil kamerákat 2025 óta használják
Fotó: Román rendőrség

Azonban ahhoz, hogy az átlagsebesség-mérés a gyakorlatban is működjön, fix telepítésű kamerahálózatra van szükség. Mivel Románia ezzel még nem rendelkezik, a fejlesztés nagy technológiai ugrást jelent. 

A kamerákat elsősorban balesetveszélyes szakaszokon helyezik el, így nemcsak a DN1-es útra, hanem Románia összes autópályájára is kikerülnek, beleértve a régi A1-es és A2-es szakaszokat is.

2026 második felében élesedik az új rendszer, a büntetések jóváhagyását pedig a rendőrség végzi manuális ellenőrzés alapján, hasonlóan a romániai úthasználati díj (rovinieta) ellenőrzési rendszeréhez.

Nemcsak Romániában történnek változások ezen a téren, Magyarországon is átalakul némileg a közúti sebességmérés. Az elmúlt három évben a trafiboxok száma 200 fölé emelkedett, és hamarosan 280 fölé nő a jóváhagyott, telepítendő trafiboxok mennyisége. Ezek azonban nincsenek mindig kihasználva, mivel a beléjük való mobil sebességmérőből jóval kevesebb áll rendelkezésre, ezért cserélgetik őket. Az önkormányzatok éppen ezért a trafiboxok mellett fix sebességmérőket is vásárolnak és telepítenek saját városaikban. Egyre több helyen jelennek meg úgynevezett álkamerák is, amelyek tényleges sebességmérést nem végeznek, de arra alkalmasak, hogy traffipaxnak tűnjenek, és lassítsanak miattuk a sofőrök.

 

 

