Újra adatszivárgási botrányba keveredhetett a Tisza Párt

A helytelen adatkezelés eredményeként bárki számára elérhetővé válhattak gyermekek személyes adatai.

Gábor Márton
2026. 02. 01. 17:00
– Súlyos adatkezelési visszaélés gyanúja merült fel a Tisza Párthoz köthető III. kerületi szervezet karácsonyi adománygyűjtési pr-ajándékozási akciója kapcsán – hívta fel a figyelmet Gyepes Ádám, a Fidesz–KDNP III. kerületi országgyűlési képviselőjelöltje. A politikus szerint egy nyilvánosan elérhető online dokumentumban több tucat, gyermekvédelmi ellátásban részesülő kiskorú személyes adatai válhattak hozzáférhetővé.

Budapest, 2026. január 5. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke sajtótájékoztatóján Budapesten 2026. január 5-én. MTI/Bruzák Noémi
Magyar Péter

Gyepes Ádám elmondta: a Tisza-szigetek adománygyűjtése során olyan, bárki számára elérhető dokumentum linkjét osztották meg az interneten, amelyben az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központhoz tartozó gyermekek személyes adatai szerepelhettek. Információi szerint legalább 27, más források szerint akár közel 50 kiskorú érintett lehet az ügyben.

Ez egy rendkívül súlyos felelőtlenség. Gyermekek személyes adatait nem szabad gondatlanul kezelni, és semmilyen körülmények között nem lehet nyilvánosságra hozni, különösen nem egy politikai szervezet részéről

– hangsúlyozta a kormánypárti politikus. Kiemelte: az ügy azért is különösen aggályos, mert az érintett átmeneti otthonban olyan gyermekek is élhetnek, akiket családon belüli erőszak vagy más bántalmazó környezet elől menekíthettek ki. Ilyen esetben már az is minősített információnak számít, hogy hol tartózkodnak.

Ezeknek a gyerekeknek a védelme elsődleges. Egy ilyen adatkezelési hiba nemcsak jogsértő, hanem konkrét veszélyt is jelenthet számukra

– fogalmazott. Gyepes Ádám szerint a minimumelvárás ilyenkor az azonnali intézkedés, az érintettek haladéktalan tájékoztatása, valamint a politikai felelősség vállalása. Hozzátette: indokoltnak tartja az ügy kivizsgálását, ezért bejelentést is tett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az ügy kivizsgálására.

A képviselőjelölt arra is felhívta a figyelmet, hogy nem ez az első adatkezelési botrány a Tisza Párt körül. Emlékeztetett: a sajtó korábban arról számolt be, hogy tavaly ősszel a párt nagyjából 200 ezer szimpatizánsának adatai illetéktelen kezekbe kerülhettek. 

 A jelenlegi ügyben gyermekek személyes adatairól van szó, ami minden korábbinál súlyosabbá teszi a helyzetet

– mondta. A politikus szerint további kérdéseket vet fel az is, hogy egy politikai szervezet milyen feltételek mellett vehet részt gyermekvédelmi intézményekben szervezett ajándékozási akciókban, és az sem egyértelmű, hogy az adománygyűjtők rendelkeztek-e a szükséges engedélyekkel.

Ha valaki karácsonykor segíteni akar, az önmagában üdvözlendő. De az elfogadhatatlan, hogy egy ilyen akció során személyes adatok kerüljenek politikai szervezetek birtokába, majd súlyos visszaélés révén nyilvánosságra

– hangsúlyozta Gyepes Ádám.

Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, a Tisza Párthoz tartozó 11. OEVK Tisza-szigetek nem megfelelő adatkezelése okán 27, az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központhoz tartozó gyermek adatai kerültek nyilvánosságra. A karácsonyi adományokat gyűjtő Tisza-szigetek ugyanis egy mindenki számára elérhető dokumentumot osztottak meg, benne a nehéz sorsú fiatalok személyes adataival. 

A Tisza Párthoz tartozó csoportok úgy hirdettek adománygyűjtést, hogy egy mindenki számára nyilvános dokumentumban körbeküldözgették a megajándékozni kívánt fiatalok személyes adatait.

Ez annak fényében különösen aggályos, hogy a szóban forgó III. kerületi átmeneti otthonban olyan gyermekek is élhetnek, akiket bántalmazó környezetből menekítettek ki a hatóságok.

Magyar Péter pártja és aktivistái lassan hírhedtté válnak arról, milyen rosszul bánnak a rájuk bízott minősített személyes adatokkal. Ismeretes: a párt szeptember 9-én jelentette be, hogy Tisza Világ néven mobiltelefonos alkalmazást indított, amit – a kezdeti állítások szerint – két nap alatt százezren töltöttek le. Az applikációnak fontos szerepet szántak a kampányban, a közösségépítésben és a választások előtti mozgósításban. Ugyanakkor már rögtön az első időszakban súlyos adatszivárgás történt: az applikációból a Tisza közel húszezer szimpatizánsának személyes adatai kerültek ki az internetre. A botrányt kirobbantó október 6-i Index-cikk arra is utalt, hogy az app kidolgozásában, sőt annak működtetésében ukránok is részt vettek. A párt néhány órával az írás megjelenése után azt válaszolta a Telexnek, hogy sem a fejlesztéskor, sem az alkalmazás elindulása után nem történt semmilyen adatszivárgás, egyúttal közölték: az applikációt magyar szakemberek dolgozták ki.

Kémmesét találtak ki Magyar Péterék

A Tiszában néhány nap alatt rájöttek, a teljes tagadás nem elég, mondani kell valamit annak a sok ezer embernek, akinek az adatai kikerültek az internetre. Merthogy az információk valósak, eredetiek voltak. A botrány kirobbanása után három nappal, október 9-én Radnai Márk egy kémmesével rukkolt elő. A Tisza alelnöke egy belső levélben összehangolt titkosszolgálati akciót emlegetett, azt, hogy a Tisza egyik önkéntese „az orbáni titkosszolgálat beépített embere” volt. Megnyugtatásul hozzátette, hogy az önkéntest szeptember 12-én azonnali hatállyal eltávolították. Igen ám, csakhogy lapunk október 11-én megírta, hogy vannak olyan tiszások a kiszivárgott adatbázisban, akik az állítólagos kém eltávolítása után regisztráltak a Tisza Világba. Az ő adataikat tehát sehogyan sem tudta kiszivárogtatni az állítólagos beépített önkéntes, az információk mégis kikerültek.

A kémmese gyorsan összeomlott, aminek látványos következményei voltak. Az adatszivárgási botrány kirobbanását követő napokban, hetekben több mint harmincezer Tisza-szimpatizáns hagyott fel a telefonos alkalmazás aktív használatával. Az első hullám közvetlenül a botrány október eleji kirobbanása után jelentkezett, a használat második, hullámszerű bezuhanását pedig akkor érzékelték a pártban, amikor kiderült, hogy csupán kitaláció a fideszes kémről szóló magyarázat.

Kikerült kétszázezer adat

Október 31-én aztán újabb fejezet következett: kikerült a világhálóra egy gigantikus adattömeg, amely kétszázezer nevet és más adatot tartalmazott. A lista a Tisza Világból szivárgott ki. November 2-án megszólalt Magyar Péter, és azt állította, hogy az applikációt „az elindítása óta támadják nemzetközi hekkerek, akik mögött nyilvánvalóan az orosz szolgálatok állnak”. Magyar egy nappal később újra megszólalt, akkor ártó szándékú támadást emlegetett, oroszokról azonban már nem ejtett szót.

A kép Magyar nyilatkozatai, zavarórepülése ellenére gyorsan tisztult. Egyrészt napvilágot láttak a Tisza Párt egyik vezető informatikusának, Rosta Bendegúznak a közlései. Ezek szerint október 5-én szivárgott ki a Tisza Világból az alkalmazás kétszázezer felhasználójának minden adata. Másrészt kikerült egy hangfelvétel, amin a párt egyik koordinátora, a Tisza Világ tesztelésében részt vállaló – és később jelöltaspiránssá vált – Gyuk Zsolt beszélt. Az informatikus lapunknak nyilatkozva megerősítette, hogy bőven lehetett volna még javítani a Tisza applikációját működtető szoftveren, de Magyar Péter sürgette az alkalmazás beindítását.

A belső ember mindent borított

Ezután állt elő a párt korábbi operatív vezetője, Farkas Dezső azzal, hogy a Tisza több forrásból származó adatokat terelt egy adatbázisba. Farkas szerint Magyar Péterék feltehetően szinte a teljes adatbázist áttöltötték az applikációba, így került oda mindenki, aki valamilyen módon kapcsolatba került a párttal: akár a webshopban vásárolt, akár a hírlevélre regisztrált, akár valamilyen kérdőívet töltött ki. Az adatok ezután szivárogtak ki. Erre jutott egyébként több elemzés is, vagyis olyanok adatai is benne lehetnek a világhálóra felkerült kétszázezres táblázatban, akik nem is töltötték le a Tisza Világ telefonos alkalmazást.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Mirkó István)


