Újra adatszivárgási botrányba keveredhetett a Tisza Párt

– Súlyos adatkezelési visszaélés gyanúja merült fel a Tisza Párthoz köthető III. kerületi szervezet karácsonyi adománygyűjtési pr-ajándékozási akciója kapcsán – hívta fel a figyelmet Gyepes Ádám, a Fidesz–KDNP III. kerületi országgyűlési képviselőjelöltje. A politikus szerint egy nyilvánosan elérhető online dokumentumban több tucat, gyermekvédelmi ellátásban részesülő kiskorú személyes adatai válhattak hozzáférhetővé.

Magyar Péter

Gyepes Ádám elmondta: a Tisza-szigetek adománygyűjtése során olyan, bárki számára elérhető dokumentum linkjét osztották meg az interneten, amelyben az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központhoz tartozó gyermekek személyes adatai szerepelhettek. Információi szerint legalább 27, más források szerint akár közel 50 kiskorú érintett lehet az ügyben.

Ez egy rendkívül súlyos felelőtlenség. Gyermekek személyes adatait nem szabad gondatlanul kezelni, és semmilyen körülmények között nem lehet nyilvánosságra hozni, különösen nem egy politikai szervezet részéről

– hangsúlyozta a kormánypárti politikus. Kiemelte: az ügy azért is különösen aggályos, mert az érintett átmeneti otthonban olyan gyermekek is élhetnek, akiket családon belüli erőszak vagy más bántalmazó környezet elől menekíthettek ki. Ilyen esetben már az is minősített információnak számít, hogy hol tartózkodnak.

Ezeknek a gyerekeknek a védelme elsődleges. Egy ilyen adatkezelési hiba nemcsak jogsértő, hanem konkrét veszélyt is jelenthet számukra

– fogalmazott. Gyepes Ádám szerint a minimumelvárás ilyenkor az azonnali intézkedés, az érintettek haladéktalan tájékoztatása, valamint a politikai felelősség vállalása. Hozzátette: indokoltnak tartja az ügy kivizsgálását, ezért bejelentést is tett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az ügy kivizsgálására.

A képviselőjelölt arra is felhívta a figyelmet, hogy nem ez az első adatkezelési botrány a Tisza Párt körül. Emlékeztetett: a sajtó korábban arról számolt be, hogy tavaly ősszel a párt nagyjából 200 ezer szimpatizánsának adatai illetéktelen kezekbe kerülhettek.

A jelenlegi ügyben gyermekek személyes adatairól van szó, ami minden korábbinál súlyosabbá teszi a helyzetet

– mondta. A politikus szerint további kérdéseket vet fel az is, hogy egy politikai szervezet milyen feltételek mellett vehet részt gyermekvédelmi intézményekben szervezett ajándékozási akciókban, és az sem egyértelmű, hogy az adománygyűjtők rendelkeztek-e a szükséges engedélyekkel.

Ha valaki karácsonykor segíteni akar, az önmagában üdvözlendő. De az elfogadhatatlan, hogy egy ilyen akció során személyes adatok kerüljenek politikai szervezetek birtokába, majd súlyos visszaélés révén nyilvánosságra

– hangsúlyozta Gyepes Ádám.