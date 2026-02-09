Vitályos Eszter is kitöltötte a nemzeti petíciót + videó

Vitályos Eszter is megkapta a nemzeti petíciót, aminek a kitöltését nagyon fontosnak nevezte.

Vitályos Eszter kormányszóvivő (Fotó: MTI/Purger Tamás)

A kormányszóvivő a közösségi oldalán közzétett videójában rámutatott: az az 1500 milliárd dollár, amit Ukrajna jelenleg követel az Európai Uniótól, az ő választókerületében azt jelentené, hogy a következő években semmilyen fejlesztés nem valósulna meg, mert ez az összeg 100 milliárd forintnyi elvonást tartalmaz.

Ezt semmiképpen nem tudom támogatni, és nagyon fontosnak gondolom, hogy álljunk ki amellett, hogy nem támogatjuk sem Ukrajna rezsiköltségét, sem a háború folytatását, sem pedig a rezsicsökkentés eltörlését

– szögezte le Vitályos Eszter.

Borítókép: A nemzeti petíció kérdőíveit kézbesíti egy postás egy fővárosi társasházban 2026. január 29-én (Fotó: MTI/Purger Tamás)