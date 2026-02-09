Rendkívüli

Meggyanúsította a rendőrség azt a férfit, aki ellophatta Egressy Mátyás telefonját

vitályos eszterukrajnaeurópai unióbrüsszelháború

Vitályos Eszter is kitöltötte a nemzeti petíciót + videó

Ki kell maradnunk a háborúból, ehhez pedig nemeket kell mondani és konfliktust kell vállalni Brüsszellel – szögezte le a kormányszóvivő.

Magyar Nemzet
2026. 02. 09. 16:08
Vitályos Eszter is megkapta a nemzeti petíciót, aminek a kitöltését nagyon fontosnak nevezte.

Budapest, 2026. február 5. Vitályos Eszter kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2026. február 5-én. MTI/Purger Tamás
Vitályos Eszter kormányszóvivő (Fotó: MTI/Purger Tamás)

A kormányszóvivő a közösségi oldalán közzétett videójában rámutatott: az az 1500 milliárd dollár, amit Ukrajna jelenleg követel az Európai Uniótól, az ő választókerületében azt jelentené, hogy a következő években semmilyen fejlesztés nem valósulna meg, mert ez az összeg 100 milliárd forintnyi elvonást tartalmaz.

Ezt semmiképpen nem tudom támogatni, és nagyon fontosnak gondolom, hogy álljunk ki amellett, hogy nem támogatjuk sem Ukrajna rezsiköltségét, sem a háború folytatását, sem pedig a rezsicsökkentés eltörlését

– szögezte le Vitályos Eszter.

Borítókép: A nemzeti petíció kérdőíveit kézbesíti egy postás egy fővárosi társasházban 2026. január 29-én (Fotó: MTI/Purger Tamás)


